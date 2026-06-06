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Yaşam Bu takı töreni unutulmaz! Bir haftada topladılar, düğüne el arabasıyla getirdiler
Yaşam

Bu takı töreni unutulmaz! Bir haftada topladılar, düğüne el arabasıyla getirdiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bu takı töreni unutulmaz! Bir haftada topladılar, düğüne el arabasıyla getirdiler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çiftinin düğününde takı merasimi renkli anlara sahne oldu.

Tokat’ın Erbaa ilçesindeki düğünde takı merasimi başlayınca salona bu kez altın ya da zarf değil, el arabası dolusu bozuk para geldi. Erbaa’da bir düğün salonunda düzenlenen törende Beytullah Şahin ve Selin Karakuş çifti hayatlarını birleştirdi. Düğün sırasında gerçekleştirilen takı merasiminde damadın arkadaşları sıra dışı bir sürprize imza attı. Bir hafta boyunca çeşitli yerlerden topladıkları madeni paraları bir araya getiren 4 arkadaş, yaklaşık 10 bin TL değerindeki bozuk paraları el arabasına yükleyerek salona getirdi. Takı merasiminde el arabasını gören davetliler hayret ederken, salonda renkli anlar yaşandı.

 

Para bir haftada toplandı

Arkadaş grubu adına konuşan Hamit Aydın, her düğünde farklı etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Beytullah Şahin arkadaşımızın düğününe geldik. Biz 8 arkadaş sürekli birbirilerimizin düğününde böyle değişik etkinlikler yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sefer Beytullah’a daha ağır bir şey yapalım istedik. Yaklaşık bir haftalık çabalarımızın ardından 10 bin TL değerindeki madeni parayı arkadaşımız için biriktirdik. Şu an arkadaşımız Beytullah’a düğün takısı olarak hediye etmek için güzel bir plan yaptık. Bunun için çok uğraştık" dedi.

 

Sürpriz takı karşısında şaşırdıklarını söyleyen gelin ve damat ise, "Ne desek az kalır, o yüzden konuşmayacağız" ifadelerini kullanarak arkadaşlarına teşekkür etti.

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