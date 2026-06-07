  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılda 1 trilyon dolar buhar oluyor İsraf etmeyin insaf edin AB’den aday ülkelere bir parmak bal! Bekleyen ülkeleri oyalama taktiği Şantajcı Batı'ya ATMACA şamarı! Mustafa Ceylan yazdı Ekrem’e ve Özgür’e isyan etti! ‘Kim daha fazla para verirse CHP’yi alır’ Kilosu 930 liraya kadar çıktı Tavuk kanadı pirzola ile yarışıyor Pentagon harekete geçti: ABD’den İsrail casuslarına karşı kırmızı alarm Fenerbahçe kongresinde gerginlik! Genel kurula kısa süreliğine ara verildi Koyun şunu kapının önüne de akıllansın! Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Koç tepkiler üzerine geri adım attı: Rezil fıkra için iki satırlık özür! Yahudiler Batı Şeria'da 7 aylık bebeği öldürdü!
Aktüel Ekmek parası için gitmişti... Lunaparkta feci ölüm
Aktüel

Ekmek parası için gitmişti... Lunaparkta feci ölüm

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekmek parası için gitmişti... Lunaparkta feci ölüm

Amasya’da lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Amasya’da lunaparkta yaşanan kaza, 20 yaşındaki Burak Kırıkçı’nın ölümüyle sonuçlandı.

 

Kamikaze faciası

Olay, saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücü kendini lunaparkta sandı ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü kendini lunaparkta sandı ortalığı birbirine kattı

Aktüel

Alkollü sürücü kendini lunaparkta sandı ortalığı birbirine kattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23