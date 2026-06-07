Ekmek parası için gitmişti... Lunaparkta feci ölüm
Amasya’da lunaparkta çalışan 20 yaşındaki Burak Kırıkçı, ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Amasya’da lunaparkta yaşanan kaza, 20 yaşındaki Burak Kırıkçı’nın ölümüyle sonuçlandı.
Kamikaze faciası
Olay, saat 21.00 sıralarında Hızırpaşa Mahallesi'ndeki Hakimiyet Parkı içerisinde bulunan lunaparkta meydana geldi. Lunaparkta çalıştığı öne sürülen Burak Kırıkçı, iddiaya göre çalışır vaziyetteki ranger (kamikaze) isimli eğlence aracının yaklaştığını fark etmeyerek yere eğildi. Bu sırada rangerin kabini, Kırıkçı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Kırıkçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.