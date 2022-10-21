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Gıda Zerde nasıl yapılır? Tam ölçülü zerde tarifi
Gıda

Zerde nasıl yapılır? Tam ölçülü zerde tarifi

Pek çok kişi zerde tatlısının nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, zerde için hangi malzemeler gerekiyor?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 22:53:00 -
Zerde nasıl yapılır? Tam ölçülü zerde tarifi

Birçok kişi zerde tatlısının nasıl hazırlandığını hangi malzemelerin gerektiğini araştırıyor.

Tam ölçülü zerde tarifi

Malzemeler:

  • 2 Türk kahvesi fincanı pirinç
  • 3 çay bardağı şeker
  • 6 su bardağı su
  • 1 tutam safran
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 yemek kaşığı çam fıstığı

Üzeri için:

  • Kuş üzümü
  • Çam fıstığı

Zerde nasıl yapılır?

Öncelikle pirinçleri yıkayarak başlayın. Pirinçlerin nişastasının tamamen akması gerekiyor.

Pirinç, şeker ve suyu tencere alın ve kaynamaya bırakın.

Safranı bir Türk fincanı kahvesi sıcak suyun içerisine atın.

Nişastayı da bir Türk fincanı kahvesi sıcak suyla açın.

Pirinçler yumuşayınca tencereye safran, kuş üzümü, fıstık, zerdeçal ve nişastayı ekleyin.

Zerde kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

30-35 dakika sonra boza kıvamına gelen zerdenin altını kapatın.

Tatlınızı sıcakken kaselere bölüştürün.

Zerde soğuduktan sonra üzerini süsleyip buzdolabına kaldırın.

Tatlınızı birkaç saat sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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