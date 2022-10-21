Zerde nasıl yapılır? Tam ölçülü zerde tarifi
Pek çok kişi zerde tatlısının nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, zerde için hangi malzemeler gerekiyor?
Birçok kişi zerde tatlısının nasıl hazırlandığını hangi malzemelerin gerektiğini araştırıyor.
Tam ölçülü zerde tarifi
Malzemeler:
- 2 Türk kahvesi fincanı pirinç
- 3 çay bardağı şeker
- 6 su bardağı su
- 1 tutam safran
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı çam fıstığı
Üzeri için:
- Kuş üzümü
- Çam fıstığı
Zerde nasıl yapılır?
Öncelikle pirinçleri yıkayarak başlayın. Pirinçlerin nişastasının tamamen akması gerekiyor.
Pirinç, şeker ve suyu tencere alın ve kaynamaya bırakın.
Safranı bir Türk fincanı kahvesi sıcak suyun içerisine atın.
Nişastayı da bir Türk fincanı kahvesi sıcak suyla açın.
Pirinçler yumuşayınca tencereye safran, kuş üzümü, fıstık, zerdeçal ve nişastayı ekleyin.
Zerde kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.
30-35 dakika sonra boza kıvamına gelen zerdenin altını kapatın.
Tatlınızı sıcakken kaselere bölüştürün.
Zerde soğuduktan sonra üzerini süsleyip buzdolabına kaldırın.
Tatlınızı birkaç saat sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.