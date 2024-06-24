Zenginin yurt dışı harcını tartışanlar kafayı kuma gömebilirsiniz! İzmir’de ulaşıma CHP zammı

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Muhalif medya, son günlerde yalnızca zengin kesimi ilgilendiren yurt dışı çıkış harcına yapılacak zammı gündemde tutarken, İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri’nin milyonlarca insanı etkileyen ekmek zamlarını ve İzmir'de yüz binlerce kişiyi ilgilendirecek ulaşım zamlarını görmezden geliyor. CHP yandaşı medyanın kendi mahallelerinin yediği haltlara ses çıkaramaması, kamuoyunda tepkilere neden oluyor.

İzmir’de büyük zam

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine oy birliğiyle zam yaptı. 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak tarifeye göre tam biniş ücreti 17,5 TL oldu.

Ekmeği zehir ettiler

Bir diğer CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi ise ekmeğe yüzde 66 zam yaptı; 7,5 liradan satılan 400 gram ekmek, bugünden itibaren 12,5 liradan satışa sunulacak.

CHP’li İBB de ekmeğe yüzde 60 zam yaptı. Halk Ekmek’te fiyatlar 8 liraya çıkarıldı.

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Muhalif medya sessiz

Yurt dışı harç ücretlerinin 1500 liraya çıkarılacağı iddiası son günlerde CHP medyası tarafından sürekli gündemde tutuluyor. Sadece sık sık yurt dışını ziyaret eden, yani zengin kesimi ilgilendiren bu zammı günlerdir manşetlerinden indirmeyen muhalif medyanın, CHP’li belediyelerin yaptığı ulaşım ve ekmek zamları zenginleri değil, tüm vatandaşları ilgilendirdiği halde sessiz kalması ve gündeme getirememesi, ikiyüzlü tavırlarını gözler önüne seriyor!..