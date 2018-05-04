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Zengin lif kaynağı enginar için tarif önerileri

Bahar aylarında daha çok soğuk meze olarak sofralarda yerini alan enginar düzenli olarak tüketildiğinde vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılar. Ayrıca E ve K vitaminleri ile çeşitli faydalı mineralleri de içeriğinde barındırır. En güçlü antioksidan sebzelerden birisidir. Bu nedenle hücre yenilenmesini de sağlayıp, kanı temizler. Peki pişmiş veya çiğ olarak enginarla hangi yemekleri hazırlayabilirsiniz?

04 Mayıs 2018 Cuma 21:08
Zengin lif kaynağı enginar için tarif önerileri

Pişmiş ya da çiğ olarak birçok şekilde sofralarda yer alır. Çiğ olarak salata yapımlarında kullanılır. Vitaminlerini kaybetmemesi için az su ilavesi ve kısık ateşte ya da buharda pişirilmesi uzmanlarca önerilir.

ENGİNAR YEMEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Enginarın sert yaprakları ayıklanarak kalbi denilen çanak şeklindeki iç kısımları yemek yapımında kullanılır. Kalın yaprak kısımları çay yapımında kullanılır. Bu şekilde hazırlanan çay başta böbrek rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde doğal destek olarak kullanılır.

Özellikle zeytinyağlı olarak orta kısmına ilave edilen doğranmış bezelye, patates ve havuç ile pişirilerek vitamin değeri ve besleyiciliğini artırır.

Bir zeytinyağlı çeşidi olarak iç bakla ve dereotu ile birlikte hazırlanır. İç bakla ile enginar birbirine çok uyumlu sebzelerdir. Tat olarak damaklara hitap ettiği gibi içindeki bakla ve dereotundan dolayı insülin seviyesini dengeler ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. 

Ayrıca dereotu ve limon da enginara çok uyumlu malzemelerdir. Yapılan yemeğin lezzetini artırdığı gibi C vitamini oranını da fazlalaştırır.

Enginar dolması da denilen kuşbaşı et ile birlikte pişirilmesi sofralarda güzel bir sunum yaratır. Ayrıca et ilavesi, bu yemeği protein yönünden de zenginleştirir. Yemekte enginarın çanak kısımları içine genellikle önceden pişirilmiş ve kuşbaşı doğranmış kuzu ya da dana eti eklenir.

Çiğ olarak incecik doğranarak salatalık rendesi ile birlikte salata olarak hazırlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ilavesi ve taze nane yaprakları ile servis yapılır. Bu şekilde hazırlanan salata, doyurucu özelliği nedeniyle diyetlerde de önerilir.

Özellikle Ege bölgesinde yöresel bir yemek olarak yaprakları ile pişirilir. Biraz zor ve temizlemesi zahmetlidir. Bu yemekte pirinç, çeşitli taze otlar ve baharatlarla karıştırılarak hazırlanır.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 21:08
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