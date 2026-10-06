Zengin: “Görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır”

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonun görüntülerinin kamuoyuna servis edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın, görüntüleri çeken kolluk güçleri hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Zengin, “Bu soruşturma neticesinde görüntüyü çeken ve paylaşanlar muhakkak bir yaptırımla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Zengin, bu bilgiyi Adalet Bakanlığı ile biraz önce yaptığı görüşmede öğrendiğini ve kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirtti.

Açıklama, Genel Kurul'un Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandığı oturumda, partileri adına söz alan grup başkan vekillerinin görüntülerin paylaşılmasına yönelttiği eleştiriler üzerine geldi.

Ekmen: Uyarmasına rağmen o video servis edildi

Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Ekmen, “Hepimizin anası var, bacısı var; sabahın bir saatinde, bir kadıncağız yataktan kalktığı kıyafetiyle kapıyı açtı ve uyarmasına rağmen o video servis edildi. Böyle bir namussuzluk, böyle bir ahlaksızlık, böyle bir iffetsizlik söz konusu olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, süreçten tiksindiklerini açıkça söylediğini, sorumluların bir türlü bulunamamasını da hayretle kendi ajandalarına yazdıklarını ifade etti. Poyraz, “Bir kadının sabah uyandığında polise açtığı kapıyla ilgili görüntüleri servis ediliyor, sorumlu yok; sermaye piyasasında keyfi halka arzlar oluşuyor, sorumlu yok; Borsa İstanbul'da fon krizleri yaşanıyor, sorumlu yok; hiçbir şeyin sorumlusu yok” dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir ise Zengin'den cevap beklediklerini söyleyerek “sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır” dedi. Emir, görüntülerin kimin eliyle yayınlandığının ve o kişiler hakkında ne yapıldığının anlatılmasını, Meclis'in bilgilendirilmesini istedi; aksi halde herkesin bu yanlışın parçası olacağını öne sürdü.

Kolluğun müdahil olduğu süreçler için yeni genelge

Eleştirilere cevap veren Zengin, “Mersin'de bir kadının sabah çok erken bir saatte hangi saikle olursa olsun kendi evinde, kendini en rahat hissettiği yerde kendi kapısı çalınıyor ve onun izni alınmadan görüntüsü çekiliyorsa ve bir de yayınlanıyorsa bu bir suçtur” dedi, bunu takip etmenin vazifeleri olduğunu söyledi.

Adalet Bakanlığı'nın olaydan hemen sonra, kolluğun müdahil olduğu soruşturma süreçlerinde kadının bu süreçleri nasıl bir aşamayla götüreceğine dair yeni bir genelge yayımladığını aktaran Zengin, genelgeyi Ekmen'e gönderdiğini belirtti.

Zengin, genelgeyi tek başına yayımlamanın yetmeyeceğini, önemli olanın uygulama olduğunu vurgulayarak iki şeyin muhakkak yapılması gerektiğini söyledi: Genelgeye bundan sonra uyulup uyulmayacağının ve Mersin'de bunu yapan kolluğun kim olduğunun, görüntüyü kimin kamuoyuyla paylaştığının ve hangi cezayı aldığının takip edilmesi. Zengin, “Bu konuyla ilgili ben de arkadaşlarım da gerekli takibi yapacağız” ifadesini kullandı.