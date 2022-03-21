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Yemek Tarifleri Zencefilli tarçınlı kurabiye (Kış kurabiyesi) tarifi nasıl yapılır? Zencefilli kıtır kurabiye
Yemek Tarifleri

Zencefilli tarçınlı kurabiye (Kış kurabiyesi) tarifi nasıl yapılır? Zencefilli kıtır kurabiye

Zencefilli kurabiye, sağlıklı ve besleyici olan son derece lezzetli bir kurabiyedir. Sizlerde fırınlarınızdan mis gibi kokular gelsin istiyorsanız, zencefilli kurabiye yapabilirsiniz. İşte kolay ve pratik üstelik yumuşak ve kıtır zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi...

Yeniakit Publisher
2022-03-21 19:25:00 - 2022-03-21 19:32:02
Zencefilli tarçınlı kurabiye (Kış kurabiyesi) tarifi nasıl yapılır? Zencefilli kıtır kurabiye

Zencefilli kıtır ve yumuşul kurabiye tarifi

Zencefilli tarçınlı kurabiye (kış kurabiyesi) tarifi için malzemeler

  • 140 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 2, 5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu (elenmiş)
  • Yarım çay bardağı pekmez
  • Yarım yemek kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı toz zencefil

Zencefilli tarçınlı kurabiye (Kış kurabiyesi) tarifi nasıl yapılır?

Şeker ve tereyağı tamamen bulamaç gibi oluncaya kadar önce düşük sonra yüksek ayarda çırpın. Bulamaç kıvamına gelen tereyağının içine 1 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağı pekmezi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım hazırlanınca spatula yardımıyla biraz toparlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozu, tarçın ve zencefili katıp yoğurun. Hamur toplanıp kaptan ayrıldığında top haline getirin streçleyerek dondurucuda 15 dakika kadar bekletin. Sertleşen ve merdane ile açılacak kıvama gelen hamuru iki adet yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile açalım. (Hamurun üzerine streç ya da yağlı kağıt örtmeniz açmanızı kolaylaştıracaktır) Hamuru açın ve kalıplarla kesin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler soğuyuncaya kadar bekleyin ve servis tabağına alın. (Soğuturken fırın tepsisinin içinde değil de tel ızgaranın üzerinde soğutursanız kurabiye hamur gibi olmaz)

 

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