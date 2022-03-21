Zencefilli tarçınlı kurabiye (Kış kurabiyesi) tarifi nasıl yapılır? Zencefilli kıtır kurabiye

Zencefilli kıtır ve yumuşul kurabiye tarifi

Zencefilli tarçınlı kurabiye (kış kurabiyesi) tarifi için malzemeler

140 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (elenmiş)

Yarım çay bardağı pekmez

Yarım yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil

Zencefilli tarçınlı kurabiye (Kış kurabiyesi) tarifi nasıl yapılır?

Şeker ve tereyağı tamamen bulamaç gibi oluncaya kadar önce düşük sonra yüksek ayarda çırpın. Bulamaç kıvamına gelen tereyağının içine 1 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağı pekmezi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım hazırlanınca spatula yardımıyla biraz toparlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozu, tarçın ve zencefili katıp yoğurun. Hamur toplanıp kaptan ayrıldığında top haline getirin streçleyerek dondurucuda 15 dakika kadar bekletin. Sertleşen ve merdane ile açılacak kıvama gelen hamuru iki adet yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile açalım. (Hamurun üzerine streç ya da yağlı kağıt örtmeniz açmanızı kolaylaştıracaktır) Hamuru açın ve kalıplarla kesin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler soğuyuncaya kadar bekleyin ve servis tabağına alın. (Soğuturken fırın tepsisinin içinde değil de tel ızgaranın üzerinde soğutursanız kurabiye hamur gibi olmaz)

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