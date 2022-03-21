Mısır unlu poğaça tarifi nasıl yapılır? 10 dakikada mısır unlu ağızda dağılan, eriyen poğaça

Mısır unlu poğaça tarifi

Malzemeler

2 adet yumurta (2 yumurtanın 1 tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırın)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yumuşak tereyağı veya margarin

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Bir miktar doğranmış dereotu

1 su bardağı kadar ufalanmış beyaz peynir yada lor peyniri

2,5 su bardağı mısır unu

Aldığı kadar buğday unu

Mısır unlu poğaça nasıl yapılır?

Tüm malzeme ile (beyaz unu yavaş yavaş ilave edin) ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin. Hamurdan parçalar koparın, yuvarlayıp fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp az mısır unu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında kızarana dek pişirin. Mısır unlu dereotlu poğaça yapmak istemezseniz, dilerseniz sade veya kendi damak zevkinize göre malzemede değişiklik yapabilirsiniz.

Başka tür unlarla karıştırılıp hamur işi yapımında kullanılır. Dolgu macunu, yapıştırıcı olarak kullanılır. Et ve balık pişirmede kullanılır.Her yemekte sunulan İtalyanların "Polenta"sına benzer "Mamaliga" mısır unundan yapılıyor.Balıkları unlamada ,Çorba ve kek yapımında da kullanılır.

Mısır ununun faydaları nelerdir?

Mısır unu yalnızca yiyeceklerde değil cilt bakımında da tercih edilen bir gıdadır ve sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Mısır ununun faydaları nelerdir?

Glutensizdir

Buğday unu kullanımını terk etmeniz için harika bir yöntemdir. Buğday ununun aksine mısır unu glutensizdir. Yiyeceklerinizde buğday unu yerine mısır ununu kullanabilirsiniz. Ayrıca enflamatuar. özelliği sebebiyle çoğu hastalıkların nedeni olan iltihabı ortadan kaldırır.

Lif ve protein bakımından zengindir

Lif ve protein bakımından zengin olan mısır unu, günlük lif ihtiyacınızın 1/3’ünü karşılar. Et yemiyorsanız ya da vegan diyeti yapıyorsanız protein ihtiyacınız fazla olacaktır. Mısır unu, vücudunuzun ihtiyacı olan günlük protein miktarının büyük bir bölümünü karşılayacaktır. Özellikle içerisinde bulunan A vitamini ve lifler ile göz sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynar.

Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır

Mısır ununun faydaları arasında en önemlisi sindirim sistemine iyi gelmesi olarak bilinir. Bu bilgi oldukça doğrudur. Araştırmalara göre mısır ununun, çeşitli mikrobiyomları desteklediği ve başta sindirim sistemi olmak güzere genel sağlık için iyi bir gıda olduğu ortaya çıkmıştır. Mısır içeriğinde bulunan ve çözünemeyen lifler kolonda fermente edilebiliyor ve bu durum insan sağlığı üzerinde olumlu yönde etkili oluyor.

Lif yardımı ile açlığın yatışmasını sağlayan mısır unu, hem bu yönüyle hem de kabızlığı tedavi etmesi ve boşaltımı kolaylaştırması ile zayıflamaya da yardımcı olur.

Sivilce gidericidir

Mısır unu cilt ve saç sağlığı açısından önemlidir. Sivilce giderici özelliğe sahiptir. İçeriğinde bulunan demir sayesinde saç sağlığından ayak tırnaklarına kadar fayda sağlar.Cilt bakımı ve saç bakımı ürünlerinde yaygın olarak kullanılan mısır unu, A vitamini ve beta karoten içeriğiyle cildinizi besler; siyah nokta ve sivilcelerle savaşır ve yaşlanmanın olumsuz etkilerine karşı cildinizi korur.

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