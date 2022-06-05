Zencefilli elma suyu (detoks içeceği) tarifi: Metabolizma güçlendirme bombası

Zencefilli limonlu su ne işe yarar?

Zencefil limon çayı da bu bitki çaylarından birisidir. Zencefil limon çayı bağırsakları çalıştırma ve yağ yakımını hızlandırma faydalarıyla adından söz ettirir. Hem limon hem zencefil, metabolizmayı hızlandırır ve kalori kaybına sebep olur. Sağlıklı ve dengeli bir kilo kaybına olanak sağlar

Zencefilli Elma Suyu (Detoks İçeceği) Tarifi İçin Malzemeler

3 tane yeşil golden elma

1 tane limon

Ceviz büyüklüğünde Zencefil

Zencefilli Elma Suyu (Detoks İçeceği) Tarifi Nasıl Yapılır?

3 tane elmayı yıkayıp 4’e bölüyoruz ve limonumuzu yıkayıp kabuğuyla beraber katı meyve sıkacağından geçiriyoruz. Ardından zencefilimizin kabuğunu soyup onu da katı meyve sıkacağında sıkıyoruz ve bardaklarımıza alıp içiyoruz. Haftada bir bu içeceği içersek hem vücutta ki toksinleri temizler hücreleri yeniler hem de kilo vermeye yardımcı bir içecektir. Bedeninizi arındıran ve yağ yakmaya yardımcı bir içecek hazırlamış olduk.

Muhteşem Elma, Zencefil ve Limon Suyu refika tarifi;

Üç adet yerli yeşil elma, ceviz büyüklüğünde zencefil ve bir limonun kabuklarını soyup; meyve suyu sıkacağında sıkın. Eğer meyve suyu sıkacağınız yoksa muhakkak almanız gereken bir ev aleti. Artık ekonomik olanları da bolca satılıyor.

Afiyet olsun.