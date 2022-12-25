Zencefilli dut pekmezi (Bitkisel boğaz pastili): Evde şekersiz pastil yapımı! O binbir derde deva

Anadolu’nun geleneksel ürünü pekmezin vücudun ihtiyacı olan enerji, vitamin ve pek çok minerali karşıladığı biliniyor. Pekmezin içeriğinde yer alan potasyum, kalsiyum ve magnezyum vücudun ihtiyaç duyduğu oranın büyük bölümünü karşılamak için yeterli olur. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan pekmez bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Zencefil ile karıştırarak tükettiğinizde faydalarını iki katına çıkarıyor. Geçmeyen öksürük için bu karşımın oldukça faydalı.

Zencefilli Dut Pekmezi (Doğal Boğaz Pastili) Tarifi İçin Malzemeler

Yarım çay bardağı dut pekmezi

2 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Zencefilli Dut Pekmezi (Doğal Boğaz Pastili) Tarifi Nasıl Yapılır?

Zencefili soyup rendeleyin. Dut pekmezi ile karıştırın. Boğaz ağrınızı öksürüğünüzü hemen kessin. Çocuğunuza da yedirebilirsiniz. Ucuz, alerjik değil, katkı maddesi yok.

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PEKMEZ VE ZENCEFİL KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

2 yemek kaşığı pekmezi (siyah üzüm veya keçiboynuzu pekmezi) yarım çay kaşığı toz zencefil ile karıştırın ve 5-6 damla limon ekleyerek sabahları aç karnına tüketebilirsiniz.

PEKMEZ VE ZENCEFİL KARIŞIMININ FAYDALARI

Hem pekmez hem de zencefil bağışıklık sistemini güçlendirir. Zencefil Bronşları temizler ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur. Astım ve bronşit sorunlarına iyi gelen zencefilin enerji verici ve ağrı kesici özelliği de vardır.

Pekmez, mide, bağırsak, damar sertliği, cilt sağlığı ve böbrek sağlığı gibi pek çok alanda fayda sağlamaktadır. Anadolu’da pekmez özellikle kansızlık için tüketilir. İçeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor. Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılmaktadır. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur. Pekmez ve zencefil karışımının kuru ve balgamlı öksürüğe karşı şifa olduğu biliniyor. Bu karışım antioksidan etkisi nedeniyle hastalıklara karşı vücudu koruyor.

Günde 1-2 yemek kaşığı, çocuklarda ise 1-2 tatlı kaşığı ölçüsünde tüketilebilir. Şeker hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi önerilir. Çünkü pekmezdeki bazı şekerler kana hızlı karıştığından dolayı diyabeti olan bireylerin dikkatli kullanması gerekir.