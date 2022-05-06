Zencefil bal limon: Öksürük soğuk algınlığı grip için 2 tane kür! Zencefilli limonlu su ve zencefilli limonlu çay tarifi

Zencefilli tarif ne işe yarar?

Zencefil, solunum yollarında iltihabı sakinleştiren ve ayrıca mukusun temizlenmesine yardımcı olan antibiyotik özelliklere sahiptir. Zencefil ayrıca tıkanmış burun ve boğazı da rahatlatmaya yardımcı olur.

Limon suyu antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve solunum yollarının doğal dengesini korur. Bal ise boğazda tıkanıklığı ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur.

İşte bu muhteşem üçlüden oluşan pratik bir tarif vereceğiz. Öksürük ve soğuk algınlığı için birebir olan bu içeceği her sabah yapabilirsiniz. Bal boğazınızı yumuşatırken zencefil de antibakteriyel ve anti-inflamatuar etkileriyle bakterilerle savaşacak.

Zencefil Bal Limon (Öksürük Grip Düşmanı) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet taze zencefil

1 adet limon

Bal

Zencefil Bal Limon (Öksürük Grip Düşmanı) Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir taze zencefili soyup ince dilimleyip kavanozun altına koyuyoruz. Limonu da aynı şekilde ince bir şekilde doğrayıp zencefilin üstüne koyuyoruz. En üste bal limonla zencefili geçecek kadar koyup. 2, 3 gün dinlendirip sulanmasını bekliyoruz. ( Sulandı mı daha iyi oluyor ama 24 saat içindede içirebirsiniz). Sulanan karışımı her gün bir yemek karışımı sabah akşam içiriyoruz. ( Alerjisi olanlar içmesin)

Gribe Karşı Zencefil Çayı

Taze zencefili soyup dilimleyin. Cam veya porselen demliğe önce 2 bardak kaynar su, sonra 3-4 dilim taze zencefil ekleyin. Kapağını kapatıp 10 dakika demledikten sonra 2 dilim limon ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip afiyetle için.

Grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu, ayrıca sindirim sistemini rahatlatıcı bir çay zencefil çayı

Taze zencefili soyup dilimleyin. Cam veya porselen demliğe önce 2 bardak kaynar su, sonra 3-4 dilim taze zencefil ekleyin. Kapağını kapatıp 10 dakika demledikten sonra 2 dilim limon ve 1 yemek kaşığı bal ekleyip afiyetle için.

Zencefilli tüketiminde dikkatli olunması gerekenler;

Safra taşı olan bireylerde olumsuz etki yapabilir.

Çiğnemeden yutulan zencefil bağırsak tıkanması yapabilir.

Fazlası alerjik reaksiyon yapabilir.

Kalp ilaçları kullanan kişiler kontrol altında tüketmelidir.

Zencefil suyunun faydalarını biliyor musunuz? Zencefilli su tarifi

Zencefilin sağlığa yararları 5000 yıl önce Kızılderililer tarafından biliniyordu. Zencefil vücudun düzgün çalışması için çok önemli. İçinde vitamin, mangnezyum ve bakır barındırıyor.

Zencefilli su nasıl yapılır?

Küçük küpler halinde soyun ve dilimleyin. Biraz su ekleyin ve bir karıştırıcı ile iyice karıştırın. Öğütme sonra sert bölümlerin suyun içinde kalmaması için iyice süzün. Zencefil suyunuz içilmeye hazır hale gelecek. Ancak bir çok kişi bu şekilde içemeyebilir. Bunun için biraz şeker veya bal ilave edebilirsiniz.

Zencefil suyun faydaları

1.İltihaplanmayı önler:

Zencefilin en etkili kullanımlarından biri eklem iltihaplarını azaltılmasına yardımcı olan bir anti-enflamatuar ajan olarak hareket etmesidir. Yapılan Bir çalışmaya göre, vücuttaki zararlı maddeleri yok ederek, taze kan akışını artırır. Antioksidan içeren zencefil suyu tüketen insanların daha az ağrı ve diğer inflamatuar hastalıklara sahip olduğunu bilinmektedir.

2. Kanseri önler:

Zencefil kansere neden olan zararlı hücrelerin öldürülmesinde çok etkili bir şekilde çalışır. Bunun için kanseri önleme konusunda çok faydalıdır. Yapılan bir çalışmada, zencefilin, meme kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı ortaya çıkmıştır.

3. Kan Basıncı:

Zencefil bir kan inceltici olarak görür ve anında kişilerde kan basıncını düşürür. Zenfecil suyunu lezzetli hale getirmek içine çok az miktarda bal konulabilir.

4. Ağrıları azaltın:

Zencefil, diş ağrısı gibi ağrıları her türlü önlemeye yardımcı olur. Zencefilin bu özelliği özellikle migren tedavisi için kullanılmaya başlanmış ve bu kullanım hızla yaygınlaşlaşmıştır. Zencefil bir anti-inflamatuar ajan olarak davrandığı için, kanın iltihaplanmasına izin vermez böylece vücudun kan akışını artırarak, ağrıları yok eder.

5. Sindirim:

Zencefil sindirim sistemi için de aktif madde olarak görev yapar. Zencefil suyu çeşitli sindirim sorunlarının yok olmasına yardımcı olur. Mideden, bağırsaklara gıda hareketini hızlandırır. Zencefil, ayrıca mide ağrıları ya da herhangi bir sindirim problemlerini en aza indirir. Bu sayede mide ağrılarından muzdarip insanların rahatlamasına neden olur.

6. Artrit:

Zencefil, tiroid veya artritten muzdarip insanlarin şişme ve iltihaplanma sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur. Bir anti-inflamatuar ajan olarak görev zencefil, arttritte tedavi olarak kullanılmaktadır.

7. Kolesterolu düşürür:

Zencefil, kalp krizine yol açabilecek kan damarlarının akışında tıkanıklıkları açmaya yardımcı olur. Zencefil, kolesterolü de düşürmekte faydalıdır.

8. Soğuk:

Zencefil, soğuk algınlığı, bulantı ve anti-viral ve anti-fungal özelliklere sahip bir bitkidir. Özellikle bakterileri öldürür ve yeniden canlanmasını önler.

9. Saç bakımı için

Saçlarınızın uzun ve parlak olmasını istiyorsanız, size zencefil suyu tüketmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda, daha iyi sonuç almak için kafa derisi üzerine de uygulayabilirsiniz. Saç derisini uygulayacağınız zaman su oranının daha fazla olmasına özen gösterin. Zencefil, aynı zaman saç kremi işlevi de görür. Kepeklenmeyi azaltır. Saçların daha hızlı uzumasına yardımcı olur. Zencefili saç derisine uyguladığınız zaman kan akışını hızlandırmış olursunuz, bu da tahrişe neden olabilir.

10. Akne:

Zencefil, iltihap giderici olduğu için akne tedavisinde de çok etkili olmaktadır.