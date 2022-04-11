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Kadın - Aile Zencefil bal karışımı nasıl yapılır? Zencefil bal karışımının 12 faydası
Kadın - Aile

Zencefil bal karışımı nasıl yapılır? Zencefil bal karışımının 12 faydası

Zencefil de tıpkı bal gibi, tek başına bile birçok faydaya sahiptir. Balla karıştırıldığında çok daha yoğun ve yaygın bir şekilde sağlığa olumlu katkılarda bulunmaktadır. Zencefil bal karışımı nasıl yapılır? Zencefil bal karışımının faydaları...

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:10:00 - 2022-04-11 14:15:57
Zencefil bal karışımı nasıl yapılır? Zencefil bal karışımının 12 faydası

Zencefilli Bal: Öksürük ve boğaz ağrısına birebir!

Balın lezzetli, faydalı ve besleyici bir gıda türü olduğu binlerce yıldır bilinir. Sağlıklı yaşam konusunda faydaları saymakla bitmez. Vitamin ve mineral deposudur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bal, tek başına bile bu kadar faydalıyken son yıllarda sıkça duyulan bal zencefil birlikteliğinin yararları ise oldukça fazladır.

Zencefil bal karışımı nasıl yapılır?

Yaklaşık 1 su bardağı kadar balı, 1,5 yemek kaşığı kadar toz zencefil ve yine 1/2 adet limonun suyu ile karıştırarak şahane bir karışım hazırlayabilirsiniz. Bu karışım öksürükten eser bırakmayacak kadar güçlü.

Zencefil bal karışımı faydaları

-Boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

-Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korur.

-Vücuda enerji verir.

-Sindirim sistemini dengeler.

-Mide bulantısını hafifletir.

-Anne sütünü artırdığı düşünülür.

-Adet sancılarında rahatlatıcıdır.

-Ses kısıklığına iyi gelir.

-Sakinleştiricidir.

-Metabolizmayı hızlandırır.

-Kalp damar sağlığını korumada yardımcıdır.

-Zencefil bal karışımı balgam söktürücüdür.

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Diğer önereceğimiz tarif ise;

Bu zencefilli ballı limon tarifini, doğal soğuk algınlığı grip ilacı olarak kullanabilirsiniz. Üst solunum yollarının açılmasına ve öksürüğün kesilmesine yardımcı olup vücudun direncini arttırıyor. Boğaz ağrısına birebir ayrıca müthiş bir lezzeti ve kokusu var.

Zencefilli ballı limon tarifi için malzemeler

  • 1 adet limon
  • 1 adet taze zencefil (limon büyüklüğünde)
  • 1 su bardağı bal
  • 1-2 adet çubuk tarçın

Zencefilli ballı limon tarifi nasıl yapılır?

Limonun kabuklarını hafif soyuyoruz. Zencefillin kabuklarını da soyup birkaç parçaya bölüp ikisini de rondoya atıp çekiyoruz. Karışımı kavanoza koyup üzerini bal ile dolduruyoruz. İçine çubuk tarçını atıyoruz. 1 gün buzdolabında bekledikten sonra kullanabilirsiniz. Afiyet olsun. Zencefilli ballı limon tarifinin servis önerisi Dilerseniz bitki çaylarınıza, dilerseniz sıcak suya karıştırıp içebilir veya direkt günde 2-3 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

 

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