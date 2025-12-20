Zelensky'den Putin'e seçim tepkisi: "Moskova karar veremez"

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro’nun Kiev’e düzenlediği ilk resmi ziyaret, Ukrayna’nın Avrupa’dan aldığı güçlü desteği bir kez daha teyit etti. Zelensky ve Montenegro, başkentteki Anma Duvarı'nı ziyaret ederek savaşta hayatını kaybedenleri andı.

PUTİN’E SEÇİM RESTİ: "UKRAYNA HALKI KARAR VERİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçim yapılması ve geçici bir yönetim kurulması yönündeki önerilerine Zelensky’den yanıt gecikmedi:

Halkın İradesi: "Seçimler Ukrayna halkı içindir. Putin, sonuçlar dahil hiçbir şeyi etkileyemez."

Kontrol Şartı: Seçimlerin yalnızca Ukrayna kontrolündeki bölgelerde ve yurt dışındaki vatandaşlar için şeffaf bir şekilde yapılacağını belirten Zelensky, Rus işgali altındaki bölgelerde "adil bir seçim" yapılamayacağını söyledi.

Güvenlik ve Ordu: Ordunun ve her vatandaşın oy kullanma hakkının kutsal olduğunu hatırlatan lider, güvenliğin sağlanması için seçim döneminde geçici bir ateşkesin uygulanabileceğini işaret etti.

BÜYÜK FİNANSAL GARANTİ: 90 MİLYAR AVRO

Zelensky, Portekiz’in Ukrayna’ya sağladığı desteklerden dolayı minnettar olduğunu belirterek;

PURL Girişimi: Ukrayna'nın Amerikan silahlarını almasını sağlayan "Öncelikli İhtiyaçlar Listesi"ne Portekiz'in katkısını övdü.

Mali Kalkan: Portekiz'in, Ukrayna için önümüzdeki yıllara yayılan 90 milyar avroluk ortak Avrupa mali güvenlik garantisini desteklediğini açıkladı.

"BARIŞ ANLAŞMASI SADECE İMZADAN İBARET DEĞİLDİR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Rus temsilci Kirill Dmitriev'in Miami'de yapacağı kritik görüşme öncesi Zelensky, "adil anlaşma" şartlarını sıraladı: