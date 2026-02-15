Zelensky ve Rubio Cenevre öncesi buluştu: Barış turu masada

Ukrayna diplomasisi, 17-18 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşecek olan kritik barış turu öncesi vites artırdı. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Marco Rubio ile buluşan Zelensky, cephedeki son durumu ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını gündeme getirdi..

İLAVE FÜZE VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, kış aylarında Ukrayna’nın savunmasını güçlendirecek ilave hava savunma füzeleri oldu. Zelensky, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ABD’nin yapıcı yaklaşımına teşekkür ederek şunları söyledi: "Güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanma konularında ilerleme kaydedilmesi şart. Cenevre’deki müzakerelerin verimli geçmesi bizim için hayati önem taşıyor." Ayrıca Ukrayna tarafı, en sorunlu meselelerin çözümü için nihayetinde ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılacağı üst düzey bir zirvenin gerekliliğine vurgu yaptı.

KUSHNER VE WITKOFF İLE TELEFON TRAFİĞİ

Rubio görüşmesinin hemen ardından Zelensky, ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner ve özel temsilci Steve Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abu Dabi’deki son temasların ve önümüzdeki hafta sunulacak yeni pozisyonların ele alındığı görüşme sonrası Zelensky, "Her şeyi telefon üzerinden paylaşmak mümkün değil. Müzakere ekibimiz Ukrayna’nın pozisyonunu önümüzdeki hafta sunacak" dedi.

15 YILLIK GARANTİ TARTIŞMASI

Zelensky, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya 15 yıllık güvenlik garantisi teklif ettiğini ancak Ukrayna’nın çok daha uzun vadeli taahhütler beklediğini belirtti. Münih'teki konuşmasında barışa bağlılığını yineleyen lider, Rusya’nın toprak taleplerinin ise asla kabul edilmeyeceğini bir kez daha ilan etti.