  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel yine fıkralık oldu! Zeytinlik istismarcısı CHP fena enselendi Püf noktaları açıklandı: Araç kiralarken tokada gelmeyin İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız” Sınırları olmayan dünya aptalca: Rubio küreselleşmeyi ve göçü hedef aldı Teklif güzel de belediyelerinizde önce maaşları bir ödeyin! CHP yine bol keseden para dağıttı Bakanı Kacır:Teknoloji ihracatımız geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor! DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği hücumbot denize indirildi! Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor
Dünya Zelensky ve Rubio Cenevre öncesi buluştu: Barış turu masada
Dünya

Zelensky ve Rubio Cenevre öncesi buluştu: Barış turu masada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelensky ve Rubio Cenevre öncesi buluştu: Barış turu masada

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Münih’te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Cenevre’de yapılması planlanan üçlü barış görüşmelerini masaya yatırdı.

Ukrayna diplomasisi, 17-18 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşecek olan kritik barış turu öncesi vites artırdı. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Marco Rubio ile buluşan Zelensky, cephedeki son durumu ve Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını gündeme getirdi..

İLAVE FÜZE VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, kış aylarında Ukrayna’nın savunmasını güçlendirecek ilave hava savunma füzeleri oldu. Zelensky, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ABD’nin yapıcı yaklaşımına teşekkür ederek şunları söyledi: "Güvenlik garantileri ve ekonomik toparlanma konularında ilerleme kaydedilmesi şart. Cenevre’deki müzakerelerin verimli geçmesi bizim için hayati önem taşıyor." Ayrıca Ukrayna tarafı, en sorunlu meselelerin çözümü için nihayetinde ABD, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılacağı üst düzey bir zirvenin gerekliliğine vurgu yaptı.

KUSHNER VE WITKOFF İLE TELEFON TRAFİĞİ

Rubio görüşmesinin hemen ardından Zelensky, ABD Başkanı Trump’ın damadı Jared Kushner ve özel temsilci Steve Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abu Dabi’deki son temasların ve önümüzdeki hafta sunulacak yeni pozisyonların ele alındığı görüşme sonrası Zelensky, "Her şeyi telefon üzerinden paylaşmak mümkün değil. Müzakere ekibimiz Ukrayna’nın pozisyonunu önümüzdeki hafta sunacak" dedi.

15 YILLIK GARANTİ TARTIŞMASI

Zelensky, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin Ukrayna’ya 15 yıllık güvenlik garantisi teklif ettiğini ancak Ukrayna’nın çok daha uzun vadeli taahhütler beklediğini belirtti. Münih'teki konuşmasında barışa bağlılığını yineleyen lider, Rusya’nın toprak taleplerinin ise asla kabul edilmeyeceğini bir kez daha ilan etti.

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna semalarında metal fırtına! Rusya 328 İHA ve hipersonik füzelerle saldırdı
Ukrayna semalarında metal fırtına! Rusya 328 İHA ve hipersonik füzelerle saldırdı

Dünya

Ukrayna semalarında metal fırtına! Rusya 328 İHA ve hipersonik füzelerle saldırdı

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız
Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız

Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan sert çıkış: Ukrayna bizim düşmanımız

Rus ordusu o ülkenin vatandaşlarını Ukrayna'da savaştırıyor
Rus ordusu o ülkenin vatandaşlarını Ukrayna'da savaştırıyor

Dünya

Rus ordusu o ülkenin vatandaşlarını Ukrayna'da savaştırıyor

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!
NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

Dünya

NATO’dan flaş Avrupa-Rusya kararı!

Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor
Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor

Dünya

Rusya: İsrail, Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor

Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi!
Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi!

Dünya

Aliyev’den Rusya’ya "kasıtlı saldırı" resti: Nota verildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23