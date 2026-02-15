Samsun'da gece yarısı korkutan deprem
AFAD, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
AFAD, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de meydana gelen sarsıntının 4,0 büyüklüğünde olduğu belirtildi.
Karadeniz'deki çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7.0 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23