Samsun'da gece yarısı korkutan deprem
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Samsun'da gece yarısı korkutan deprem

AFAD, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydana gelen sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Foto - Samsun'da gece yarısı korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Foto - Samsun'da gece yarısı korkutan deprem

Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de meydana gelen sarsıntının 4,0 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Foto - Samsun'da gece yarısı korkutan deprem

Karadeniz'deki çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7.0 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

