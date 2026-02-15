  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsun'da gece yarısı korkutan deprem İran Cumhurbaşkanı noktayı koydu! Erdoğan sözleri olay oldu 'Mahmut Akşit'le konuştuk' dedi! ANKA 3'le ilgili tarihi gelişmeyi duyurdu Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor Hyundai devrime hazırlanıyor! Hidrojenli kamyonlarıyla 20 Milyon kilometreye ulaştı Trump’ın ismi verildi, Türkiye kilit ülke seçildi! İlham Aliyev, şaha kaldıracak “Orta Koridor” müjdesini duyurdu Fenerbahçe’de “Mesut Özil” şoku! Ayrılalı yıllar oldu ama, ortaya atılan iddia “Yok artık, daha neler” dedirtti “Türkiye bu oyunun kilidi” diyerek itiraf etmek zorunda kaldılar: Denklem onlar olmadan kurulamıyor Ali Karahasanoğlu, 'mermi manyağı yaparım' tehdidiyle ilgili şok detayı açıkladı: Yoksa bu yüzden mi şikayetçi olmadılar? Florya’dan Kadıköy’e kaçış planı! Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık çok ama çok fena karıştı
Spor
7
Yeniakit Publisher
Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, kariyerindeki eşsiz tecrübeleri ve Avrupa zaferlerinin perde arkasını paylaşacağı dev bir dijital yayın projesini duyurdu. "Hani derler ya, çok yakında" notuyla paylaştığı videoyla büyük heyecana yol açan Terim, sadece bir teknik analiz kanalı değil, genç kuşaklara ilham verecek bir "miras" bırakmayı hedefliyor. İmparator’un kendi ağzından anlatacağı anılar ve taktiksel şifreler, spor yayıncılığında yeni bir dönem başlatmaya aday.

#1
Foto - Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Haziran 2025’ten bu yana kulübeden uzak kalan ve sessizliğini koruyan Fatih Terim, resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı gizemli videoyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

#2
Foto - Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Paylaşımına "Hani derler ya, çok yakında" notunu düşen ve kum saati emojisiyle geri sayımı başlatan tecrübeli futbol adamı, bu kez bir kulüple anlaşmak yerine kendi medya platformunu kuracağını ilan etti.

#3
Foto - Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Terim’in bu hamlesi, futbol camiasında bir teknik direktörün kendi markasını dijitale taşıdığı en kapsamlı projelerden biri olarak görülüyor. Fatih Terim’in "Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak" sözleri, projenin sadece bir YouTube kanalı olmanın çok ötesine geçtiğini kanıtlıyor.

#4
Foto - Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Deneyimli çalıştırıcı, kariyeri boyunca biriktirdiği başarıları, taktiksel dehasını ve futbol dünyasının perde arkasında kalan olayları bizzat kendi ağzından anlatacak. Bu dijital arşiv, genç futbolcu adayları ve teknik direktörler için paha biçilemez bir eğitim ve ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

#5
Foto - Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Projenin en heyecan verici tarafı ise Terim’in bugüne kadar hiç anlatmadığı anılarını paylaşacak olması. Galatasaray ile kazanılan Avrupa zaferlerinden A Milli Takım’daki tarihi geri dönüşlere kadar pek çok kritik virajın kamera arkası, bizzat olayın başrolü tarafından dijitale aktarılacak. Taktik tahtasındaki şifrelerin ve soyunma odası motivasyonlarının dijital bir mirasa dönüşeceği bu platform, futbolseverlere eşsiz bir içerik deneyimi vaat ediyor.

#6
Foto - Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Son olarak Suudi Arabistan’da görev yapan Terim’in, kariyerinin bu aşamasında "her şeye hazırlıklı olun" diyerek böyle bir vizyonla ortaya çıkması, spor yayıncılığında da dengeleri değiştirebilir. İmparator’un dijital dünyadaki bu yeni yolculuğu, futbolun sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını, kazanılan tecrübelerin doğru kanallarla aktarıldığında nasıl kalıcı bir değere dönüştüğünü tüm dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip "Vur gerilla" şarkısıyla paylaşıyorlar!
Gündem

Bu neyin provası! PKK poşileriyle gezip “Vur gerilla” şarkısıyla paylaşıyorlar!

İstanbul’da terör örgütü PKK yandaşı 10 kişilik bir grup, hepsi terör örgütü renklerini içeren poşiler takarak toplu taşım araçlarına binip ..
Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı
Aktüel

Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı

Antalya-Manchester seferini yapan Jet2 havayoluna ait uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı..
Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım
Gündem

Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan gerçeğini açıkladı! Ben ondan ders aldım

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır katıldığı bir programda siyasi tarihe geçecek bir anısını paylaştı.
İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var
Gündem

İstanbul'da polise alçak saldırı! Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece’de madde bağımlısı şahıslar polis ekiplerine satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı...
Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı
Gündem

Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı

Rana Almira Çakmak, CHP milletvekili Çetin Osman Budak ile birlikte yer aldığı görüntülerin kendisine ait olduğunu teyit etti.

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23