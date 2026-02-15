Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor

Projenin en heyecan verici tarafı ise Terim’in bugüne kadar hiç anlatmadığı anılarını paylaşacak olması. Galatasaray ile kazanılan Avrupa zaferlerinden A Milli Takım’daki tarihi geri dönüşlere kadar pek çok kritik virajın kamera arkası, bizzat olayın başrolü tarafından dijitale aktarılacak. Taktik tahtasındaki şifrelerin ve soyunma odası motivasyonlarının dijital bir mirasa dönüşeceği bu platform, futbolseverlere eşsiz bir içerik deneyimi vaat ediyor.