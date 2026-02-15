Fatih Terim’den herkesi ters köşe yapan hamle! Ne teknik direktörlük, ne spor yorumculuğu... O işe adım atmaya hazırlanıyor
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, kariyerindeki eşsiz tecrübeleri ve Avrupa zaferlerinin perde arkasını paylaşacağı dev bir dijital yayın projesini duyurdu. "Hani derler ya, çok yakında" notuyla paylaştığı videoyla büyük heyecana yol açan Terim, sadece bir teknik analiz kanalı değil, genç kuşaklara ilham verecek bir "miras" bırakmayı hedefliyor. İmparator’un kendi ağzından anlatacağı anılar ve taktiksel şifreler, spor yayıncılığında yeni bir dönem başlatmaya aday.