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Dünya Zelensky, cephe hattını dondurmaya hazır!
Dünya

Zelensky, cephe hattını dondurmaya hazır!

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Zelensky, cephe hattını dondurmaya hazır!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, savaşı bitirmek için Ukrayna'nın mevcut cephe hatları boyunca muharebe faaliyetlerini dondurmaya hazır olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla mevcut cephe hatları boyunca çatışmaların durdurulmasına hazır olduklarını açıkladı. Zelenskiy, toprak tavizlerini reddederek işgal altındaki bölgeleri Rus toprağı olarak tanımayacaklarını vurguladı. Rusya’nın Ukrayna topraklarının yüzde 19,3’ünü kontrol ettiğini belirten Zelenskiy, cephede ateşkesin işgal altında olmayan Donbas bölgelerinden çekilmeyi kapsamayacağını ifade etti.

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