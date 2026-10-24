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Gündem Fidan, Yemenli mevkidaşıyla görüşecek: Yemen’den Türkiye’ye ilk ikili ziyaret
Gündem

Fidan, Yemenli mevkidaşıyla görüşecek: Yemen’den Türkiye’ye ilk ikili ziyaret

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Fidan, Yemenli mevkidaşıyla görüşecek: Yemen’den Türkiye’ye ilk ikili ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 Temmuz'da göreve gelen Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Göreve geldikten sonra ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Yemenli mevkidaşıyla masaya oturacak olan Bakan Fidan, Türkiye’nin Yemen’in toprak bütünlüğüne ve meşru hükümete olan tam desteğini yineleyecek. Görüşmede Husilerin sivil altyapıya yönelik alçak saldırıları ve Babülmendep Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliği en sert şekilde gündeme getirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul'da görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre 24 Temmuz'da Dışişleri Bakanı olarak atanan Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba, Körfez ülkelerine düzenlediği ziyaretlerinin ardından ilk ikili yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirecek.

Bakan Fidan ile Yemen Dışişleri Bakanı Al-Zuba bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Yemenli mevkidaşıyla görüşmesinde, Türkiye’nin, Yemen’in toprak bütünlüğü ve ulusal birliğinin muhafazası ile uluslararası alanda tanınan Yemen Meşru Hükümeti’ne desteğini yinelemesi; Yemen’deki ihtilafın siyasi diyalog yoluyla kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının temenni edildiğini belirtmesi bekleniyor.

Görüşmede, Husilerin sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu vurgulaması beklenen Bakan Fidan'ın, Yemen’deki mevcut tırmanmanın bölgedeki istikrarsızlığın daha da derinleşmesine neden olduğunu ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında güvenliğin ve seyrüsefer serbestisinin bir an evvel yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etmesi bekleniyor.

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