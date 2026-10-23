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Ekonomi New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Yeniakit Publisher
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New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası günü düşüşle kapatarak yatırımcılarına zarar ettirdi.

New York borsası, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerle teknoloji hisselerinde görülen satış baskısının diğer sektörlere yayılması ve Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalışla 52.215,16 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,52 azalarak 7.623,68 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,21 düşüşle 25.955,34 puana indi.

Şirketlerin yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerle dalgalı bir hafta geçiren pay piyasalarında, satış baskısı haftanın son işlem gününde diğer sektörlere de yayıldı.

Bu hafta SpaceX ve Super Micro Computer'ın güçlü finansal sonuçları yapay zeka alanındaki büyümeye ilişkin iyimserliği desteklerken, Tesla ve Meta'nın finansal sonuçları sektördeki yatırım harcamalarına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirmişti.

 

Bilanço sezonu devam ederken Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin gelecek hafta açıklayacağı finansal sonuçlar yatırımcıların odağında yer alıyor.

Kurumsal gelişmeler de piyasaların seyrinde etkili olurken, SpaceX'in ABD genelinde kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberlerin ardından telekomünikasyon hisseleri geriledi.

Artan rekabete ilişkin endişelerle AT&T'nin hisseleri yüzde 7,96, Verizon'un hisseleri yüzde 1,18 ve T-Mobile'ın hisseleri yüzde 7,71 değer kaybetti. SpaceX hisseleri ise yüzde 1,89 yükseldi.

American Express'in hisseleri de şirketin gelirinin ve karının bu yılın üçüncü çeyreğinde artmasına karşın küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini azaltacağını açıklaması sonrası yüzde 3,62 düştü.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam etti. Brent petrolün varil fiyatı 117 doların üzerini gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD Merkez Bankasının (Fed) 27-28 Ekim'de gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde enflasyona ilişkin endişeleri artırdı.

 

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentisi gücünü korudu.

Tahvil piyasasındaki hareketlilik de izlenirken, dün yaklaşık bir ayın ardından ilk kez yüzde 5'in altına inen ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,999 seviyesinde seyretti.

Makroekonomik veri tarafında ise Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 48 oldu. Söz konusu revizyona rağmen endeks 5 ayın en düşük seviyesinde kaldı.

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