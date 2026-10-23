Sarı taksi lobisinin milyarlık rant çarkına yargı tokadı! TAG kazandı, Taksi Odası Başkanı "Hukuk garabetidir" dedi

Dört yıldır süren ve vatandaşın alternatif ulaşım hakkını kısıtlamaya çalışan taksici lobisinin "haksız rekabet" iddiası çöktü. 14. Bölge Adliye Mahkemesi, teknolojik gelişmeleri ve kent ulaşımındaki ihtiyaçları gözeterek serbest piyasayı engellemek isteyen oda yönetimlerinin talebini reddetti. Yasa koyucunun ve idarenin açıkça yasaklamadığı bir ticari faaliyetin mahkemeler aracılığıyla engellenemeyeceğini vurgulayan yargı, Anayasal girişim özgürlüğünün altını çizdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı yargının Anayasal girişim özgürlüğü ve serbest piyasa lehine verdiği kararı hedef aldı. Vatandaşı trafikte zor durumda bırakan, yolcu seçen ve alternatif ulaşım hizmetlerine karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı İsmet Dalcı, mahkemenin haksız rekabet davasını reddetmesini "hukuk garabeti" olarak niteledi.

Taksi tekelinde mahkeme engeli. Dört yıl süren davanın ardından 14. Bölge Adliye Mahkemesi’nin "Açık kanun hükmü olmadan Anayasal girişim özgürlüğü kısıtlanamaz" yönündeki kararını kabul etmekte zorlanan oda yönetimi, sert açıklamalarla karara tepki gösterdi. Mahkemenin kararına "hukuk garabeti" sözleriyle karşı çıkan Dalcı, sistemlerini savunabilmek için "Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadığı sürece bu işler düzelmez" ifadelerini kullanarak yargı kararını ve serbest rekabeti hedef aldı.

İşte Dalcı'nın açıklamaları;