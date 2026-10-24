Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, altyapı takımının antrenmanını izlerken fenalaştı. Başarılı teknik direktörün son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, altyapı takımının antrenmanını izlerken fenalaştı. Başarılı teknik direktörün son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kompany'nin altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, Belçikalı teknik adamın tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımının pazartesi ve salı günkü antrenmanlara katılamamıştı.
Kompany, Belçika’da nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Molenbeek bölgesine yakın bir noktada büyüdü. Medyada bu bölgeye yönelik olumsuz algılara karşı çıkan Kompany, Müslüman toplumunu savunmuş ve “İslam dininden çok güzel şeyler gördüm, dine karşı bakış açım farklı ve olumlu” demişti. Futbolculuğu döneminde de hocalığı döneminde de başarılarıyla adından söz ettiren Kompany, İslam’a ve Müslümanlara olan saygısından dolayı Müslüman futbolseverlerin yakından takip ettiği bir isim.
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