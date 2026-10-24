Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Kompany, Belçika’da nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Molenbeek bölgesine yakın bir noktada büyüdü. Medyada bu bölgeye yönelik olumsuz algılara karşı çıkan Kompany, Müslüman toplumunu savunmuş ve “İslam dininden çok güzel şeyler gördüm, dine karşı bakış açım farklı ve olumlu” demişti. Futbolculuğu döneminde de hocalığı döneminde de başarılarıyla adından söz ettiren Kompany, İslam’a ve Müslümanlara olan saygısından dolayı Müslüman futbolseverlerin yakından takip ettiği bir isim.