  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünü sınırları aşan Van elmasında bu sene hayal kırıklığı yaşanıyor! 300 tonluk üretim 50-60 tona düştü Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Hatay’da yeniden inşa sürüyor: Deprem sonrası 138. cami ibadete açıldı Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan’ın feleğini şaşırttı: Bizi hazırlıksız yakaladılar Rusya bir ilke hazırlanıyor: Savaş uçaklarında yapay zeka dönemi Zangır zangır sallandı! Önce 6.9, ardından 6.3 büyüklüğünde deprem oldu Bir kişiden aileye yayılıyor: Bu belirtiler varsa hemen doktora başvurun! ABD’den utanmadan sıkılmadan darbe çağrısı! CIA kartını gösterdiler: Tam zamanı Takoz olmasalardı 7 yıl erken bitecekti! Muhaliflerin karşı çıktığı projede rekor Tüpgaz fiyatları yüzde 56 arttı: İran ve Pakistan arasında LPG krizi!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, altyapı takımının antrenmanını izlerken fenalaştı. Başarılı teknik direktörün son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

#1
Foto - Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, Kompany'nin altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

#3
Foto - Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Açıklamada, Belçikalı teknik adamın tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi. Geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımının pazartesi ve salı günkü antrenmanlara katılamamıştı.

#4
Foto - Kompany hastaneye kaldırıldı! Bayern Münih'in hocası hakkında açıklama geldi

Kompany, Belçika’da nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Molenbeek bölgesine yakın bir noktada büyüdü. Medyada bu bölgeye yönelik olumsuz algılara karşı çıkan Kompany, Müslüman toplumunu savunmuş ve “İslam dininden çok güzel şeyler gördüm, dine karşı bakış açım farklı ve olumlu” demişti. Futbolculuğu döneminde de hocalığı döneminde de başarılarıyla adından söz ettiren Kompany, İslam’a ve Müslümanlara olan saygısından dolayı Müslüman futbolseverlerin yakından takip ettiği bir isim.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür
Dünya

Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!
Gündem

Kim izin veriyor bunlara! Soykırımcılara kan bağışlayan İsrail Ajanı İstanbul’da sahne alamasın!

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Putin’i eleştirdikten sonra kaçarak İsrail’e yerleşen Yahudi asıllı Rus komedyen ve televizyon sunucusu ..
Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var
Gündem

Zonguldak'taki maden ocağında patlama: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Kilimli İlçesine bağlı maden ocağında patlama yaşandı. Meydana gelen patlamada üç kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!
Gündem

İslam düşmanlığında sınır tanımayan Çin zihniyetinden alçak provokasyon! Restoran zeminine Kelime-i Şehadet yerleştirip kutsallara bastılar!

Doğu Türkistan’daki soydaşlarımıza ve Müslümanlara yönelik zulümlerini aralıksız sürdüren komünist Çin rejiminin hüküm sürdüğü topraklardan ..
İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu
Gündem

İstanbul’da tarihi 8’li zirve! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Vakti geldi" diyerek dünyaya duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya gelen 8 ülkenin dışişleri bakanı, küresel ve bölgesel krizleri masaya ..
Bakan Işıkhan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Öğrencilerimize 609 milyon liralık eğitim yardımı ödemesi yapacağız
Ekonomi

Bakan Işıkhan ‘hayırlı olsun’ diyerek duyurdu: Öğrencilerimize 609 milyon liralık eğitim yardımı ödemesi yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına yönelik eğitim yardımı ödemelerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23