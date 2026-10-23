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Gündem Kenan Kıran’dan Faik Öztrak’a "batık banka" tepkisi: 19 bankanın parası nerede?
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Kenan Kıran’dan Faik Öztrak’a "batık banka" tepkisi: 19 bankanın parası nerede?

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Kenan Kıran’dan Faik Öztrak’a "batık banka" tepkisi: 19 bankanın parası nerede?

Gazeteci Kenan Kıran, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a "batık banka" tepkisi gösterdi. Kıran, Öztrak'a "19 bankanın parası nerede?" diye sordu.

Gazeteci Kenan Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın geçmişte bürokraside üstlendiği görev dönemlerine dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu.

Kıran, paylaşımında Öztrak'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Hazine Müsteşarlığı dönemlerinde batan bankaları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Faik Bey Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) görevli olduğu dönemde 8 banka batmış.. Hazine Müsteşarı olduğunuz dönemde de 11 banka batmış.. 19 batık bankanın parası nerede?"

 

Geçmiş dönem görevleri yeniden gündemde

Kıran'ın açıklamaları, Türkiye'nin 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında yaşadığı finansal ve bankacılık krizleri dönemindeki kamu yönetimini ve sorumlulukları yeniden kamuoyunun tartışmasına açtı. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda etkileşim ve yorum aldı.

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