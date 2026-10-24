Zehrin yeni adı "aşırı işlenmiş gıda"! Kanada’da bilim insanları duyurdu

Kanada’da gerçekleştirilen bir bilimsel araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların yoğun tüketiminin beyin hasarı riskindeki artışla ilişkili olabileceğine işaret etti. İşte, konuyla ilgili merak edilen detaylar...

Kanada’daki McMaster Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, aşırı işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi ile vücutta yağ birikimi, beyin hasarı ve bilişsel işlevler arasındaki ilişki ele alındı.

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Araştırma kapsamında, 35-69 yaş aralığındaki 8 bin 783 yetişkinin aşırı işlenmiş gıda tüketim alışkanlıkları incelendi. Elde edilen veriler; vücut yağ oranı, karaciğerdeki yağlanma düzeyi ve bilişsel performans testleri gibi çeşitli ölçütler üzerinden değerlendirildi.

Katılımcılara ait manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçlarının da analiz edildiği çalışmada, aşırı işlenmiş gıdaları yüksek miktarda tüketmenin, belirgin bilişsel sorunlar ortaya çıkmadan önce görülebilen yağlanma göstergeleri ve beyin damarlarındaki hasarla bağlantılı olabileceği belirlendi.

Kanada’da orta yaş grubundaki yetişkinleri kapsayan araştırma, aşırı işlenmiş gıdaların yoğun tüketimi ile beyin hasarıyla ilişkili bulgular arasında bağlantı olabileceğine işaret etti. Bununla birlikte, tüketilen işlenmiş gıda miktarı ile bilişsel performans arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Araştırmanın sonuçları, uluslararası hakemli bilimsel dergi JAMA Network’te yayımlandı.