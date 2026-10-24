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Ekonomi Astor Enerji sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında flaş gelişme
Ekonomi

Astor Enerji sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
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Astor Enerji sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel hakkında flaş gelişme

Fon soruşturmasın kapsamında Astor Enerji sahipleri Feridun Geçgel ve Enver Geçgel, TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira yatırdı. Böylece Geçgel'lerin mal varlığına konan tedbir kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Başsavcılığın yazısında, "Soruşturma kapsamındaki gerçek kişiler ve malen sorumlu şirketlerin mal varlıklarında gerçekleşecek olağan dışı değişimlerin bildirim usulüne bağlanması ve muvazaalı işlemlerin engellenerek Başsavcılığımızdan görüş alınması yönünde yükümlülük getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

 

Yazıda, soruşturmaya esas delillerin yeniden ele alınması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bildirimleri, sermaye paylarının kapsamı ve soruşturmaya konu eylemlerdeki kurumsal yetki sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çerçevesinde, Astor Enerji AŞ ortaklarından şüpheliler Enver Geçgel ve Feridun Geçgel ile ilgili söz konusu tedbirlerin ve durdurma kararının kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

Öte yandan, Feridun ve Enver Geçgel'in bugün TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira ödemede bulunduğu öğrenildi.

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