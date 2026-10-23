  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erbakan’dan sirkeli su ve Arap sabunu özrü: Diyarbakır’da Kürtçe eğitim vaat etti! Dünyayı heyecanlandıran haber! Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes Devletten değil, vurgunculardan tahsil edilsin: Vatandaş fon krizinde hesap sorulsun istiyor İşte Atatürk’ün izinden giden ADD tayfası! Atatürk maskesiyle kepazelik seansları Bahçeli duyurdu! MHP’nin 15. Olağan Büyük Kurultayı’nın tarihi belli oldu Yerli ve milli gururumuz yollara damga vurmaya devam ediyor! Togg T10F 4More Kehribar Serisi performansıyla nefes kesti CHP’nin ‘geri ödeyin’ ihtarına ilk itiraz geldi: Fırıldak Cemo aldığı parayı geri verir mi? ‘Kauçuk kafa’yı Atatürk’e benzetip cezayı bastılar Cumhuriyet ve Yeni Parti kimden yana! ‘Fonda birlikte hareket edenleri doyurun’ Esir askerleri karşılıklı takas ettiler
Gündem ​Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı
Gündem

​Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
​Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, internet ortamı ve sosyal medya platformlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

​Yapılan incelemelerde; toplumun her kesiminin ve yaş grubunun kolayca ulaşabileceği internet mecralarında, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan Müstehcenlik ve 227. maddesinde düzenlenen Fuhuş suçlarını oluşturan paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

​Aileyi, Çocukları ve Gençleri Hedef Alan İçerikler

​Söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici, cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelikte ve kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu tespit edildi.

 

​7 İlde Eş Zamanlı Baskın: 45 Şüpheli Yakalandı

​Soruşturma kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 7 ilde (Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu, Antalya) operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile arama ve el koyma işlemleri sonucunda; 

​Hakkında işlem başlatılan 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

​Şüphelilerden 1'inin yurt dışında, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.

14,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi! 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı
14,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi! 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

Gündem

14,9 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi! 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

Muhalefetin algı operasyonuna cevap! Bakan Kurum muhalefetteki kopuşların gerçek sebebini açıkladı
Muhalefetin algı operasyonuna cevap! Bakan Kurum muhalefetteki kopuşların gerçek sebebini açıkladı

Gündem

Muhalefetin algı operasyonuna cevap! Bakan Kurum muhalefetteki kopuşların gerçek sebebini açıkladı

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23