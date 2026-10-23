​Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı

​Yapılan incelemelerde; toplumun her kesiminin ve yaş grubunun kolayca ulaşabileceği internet mecralarında, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan Müstehcenlik ve 227. maddesinde düzenlenen Fuhuş suçlarını oluşturan paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

​Aileyi, Çocukları ve Gençleri Hedef Alan İçerikler

​Söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici, cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelikte ve kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu tespit edildi.

​7 İlde Eş Zamanlı Baskın: 45 Şüpheli Yakalandı

​Soruşturma kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 7 ilde (Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu, Antalya) operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile arama ve el koyma işlemleri sonucunda;

​Hakkında işlem başlatılan 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.

​Şüphelilerden 1'inin yurt dışında, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.