Ankara merkezli 7 ile dev operasyon: Müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasında 45 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, internet ortamı ve sosyal medya platformlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde; toplumun her kesiminin ve yaş grubunun kolayca ulaşabileceği internet mecralarında, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde yer alan Müstehcenlik ve 227. maddesinde düzenlenen Fuhuş suçlarını oluşturan paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
Aileyi, Çocukları ve Gençleri Hedef Alan İçerikler
Söz konusu müstehcen içerikli paylaşımların genel ahlaka aykırı, aileyi, çocukları ve gençleri hedef alan veya gelişimlerini zedeleyici, cinsiyetsizleştirmeye teşvik edecek nitelikte ve kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu tespit edildi.
7 İlde Eş Zamanlı Baskın: 45 Şüpheli Yakalandı
Soruşturma kapsamında 23 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere toplam 7 ilde (Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu, Antalya) operasyon yapıldı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile arama ve el koyma işlemleri sonucunda;
Hakkında işlem başlatılan 54 şüpheliden 45'i yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'inin yurt dışında, 1'inin ise cezaevinde bulunduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı çok yönlü ve titizlikle sürdürüyor.
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