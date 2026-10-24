Hiçbir masraftan kaçınmadı: Ronaldo'nun yeni evinin fiyatının fiyatı dudak uçuklattı!
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun Portekiz'de yeni yaptırdığı evin maliyeti dudak uçuklattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun Portekiz'de yeni yaptırdığı evin maliyeti dudak uçuklattı.
GELECEK PLANI İÇİN SERVET HARCADI Portekiz basınında yer alan iddialara göre ünlü futbolcu, bu yapıyı gelecekte ailesiyle birlikte yaşamak amacıyla inşa ettirdi. Ronaldo'nun bu yeni mülk için yaklaşık 30.000.000 Euro bütçe ayırdığı belirtiliyor.
ODALARI SAY SAY BİTMİYOR
Malikanede 23 oda ve 7 banyonun yer aldığı, Atlantik Okyanusu manzaralı açık havuzun yanı sıra cam tabanlı özel bir yüzme havuzunun da bulunduğu aktarıldı.
Projede son teknoloji donanımlara sahip özel bir sinema salonuna yer veren Ronaldo'nun, lüks otomobil koleksiyonu için de 15 araç kapasiteli bir yeraltı garajı tasarlattı. Ayrıca evde bir su altı yürüyüş yolu ile mülke ait özel plaj alanının da yer aldığı belirtildi.
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