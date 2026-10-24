Hiçbir masraftan kaçınmadı: Ronaldo'nun yeni evinin fiyatının fiyatı dudak uçuklattı!

Projede son teknoloji donanımlara sahip özel bir sinema salonuna yer veren Ronaldo'nun, lüks otomobil koleksiyonu için de 15 araç kapasiteli bir yeraltı garajı tasarlattı. Ayrıca evde bir su altı yürüyüş yolu ile mülke ait özel plaj alanının da yer aldığı belirtildi.