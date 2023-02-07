  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Zelenskiy'nin eşinden "yardıma hazırız" mesajı
Aktüel

Zelenskiy'nin eşinden "yardıma hazırız" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 17:46:00 -
Zelenskiy'nin eşinden "yardıma hazırız" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "yardıma hazırız" mesajı gönderdi.

Zelenska, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzüntüsünü bildirdi.

Emine Erdoğan’a hitaben paylaştığı mesajda Zelenska, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi trajedimize rağmen, bugün düşüncelerimiz ve dualarımız Türkiye ile birliktedir. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabı tarif edilemez bir acıdır. Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23