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Dünya Zelenskiy'nin Batı'dan istedikleri bitmiyor! İşte son talebi
Dünya

Zelenskiy'nin Batı'dan istedikleri bitmiyor! İşte son talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında Rus ordusuna karşı daha etkili mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucu 3 sivilin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını bildirdi. Zelenskiy, saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 02:28:00 -
Zelenskiy'nin Batı'dan istedikleri bitmiyor! İşte son talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşta Rus ordusuna karşı daha etkili şekilde mücadele etmek için uzun menzilli füzelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus güçlerinin 28 Ocak'ta sabah saatlerinde Donetsk bölgesine bağlı Konstantinivka şehrine füze saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, saldırı sonucu 3 sivilin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda sivillerin yaşadığı konutların hedef alındığını ifade eden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin söz konusu saldırıyı S-300 füzeleriyle gerçekleştirdiğini aktardı.

Benzer saldırıların önlenmesi ve Rus ordusunun saldırı imkanlarının kısıtlanması için daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var." dedi.

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