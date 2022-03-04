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Dünya Zelenski'ye peş peşe suikast girişimi!
Dünya

Zelenski'ye peş peşe suikast girişimi!

İngiliz The Times gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye 1 hafta içerisinde tam 3 kez suikast girişimi düzenlendiğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 15:15:00 -
Zelenski'ye peş peşe suikast girişimi!

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından suikast timleri üç defa Volodimir Zelenskiy'i öldürmeye çalıştı.

Çeçen suikastçiler de öldürmeyi denedi

İki suikast girişimin Rus hükümetine yakın olduğu söylenen ve paralı askerlerden oluşan Wagner Grubu tarafından düzenlendiği belirtildi. Ukrayna liderinin cumartesi günü de Kiev'de Çeçen suikastçıların saldırı girişiminden kurtulduğu kaydedildi.

Habere göre, Rusya'daki savaş karşıtı istihbarat yetkililerinin verdiği bilgi sayesinde suikast girişimleri önlendi. The Times'a konuşan bir diplomatik kaynak da, Ukrayna liderinin öldürülmesinin savaşın gidişatı üzerinde büyük etki yaratacağını ifade etti.

24 kişilik ölüm listesi var

Kaynaklara göre, Ukrayna'da Wagner Grubu'na bağlı 400'den fazla paralı asker, savaş sürecinde Ukrayna hükümeti içinde kaos yaratmak üzere suikast hazırlığı yapıyor. İşgal öncesinde ülkeye sızan bu suikast timlerinin elinde 24 kişiden oluşan bir "ölüm listesi" bulunduğu iddia ediliyor.

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