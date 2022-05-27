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Dünya Zelenskiy'den tarihi açıklama! 'Ukrayna gerçeklerle yüzleşmeli ve Putin ile...'
Dünya

Zelenskiy'den tarihi açıklama! 'Ukrayna gerçeklerle yüzleşmeli ve Putin ile...'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye istekli olmadığını ancak savaşı sona erdirmek için bunun gerekli olacağı konusunda gerçekle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:26:00 -
Zelenskiy'den tarihi açıklama! 'Ukrayna gerçeklerle yüzleşmeli ve Putin ile...'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye istekli olmadığını ancak savaşı sona erdirmek için bunun gerekli olacağı konusunda gerçekle yüzleşmeleri gerektiğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Zelenskiy, Endonezya merkezli bir düşünce kuruluşuna hitaben yaptığı konuşmada, “Rus liderle konuşulacak şeyler var. Size, insanlarımızın onunla konuşmaya hevesli olduğunu söylemiyorum. Ancak yaşadığımız gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Bu toplantıdan ne istiyoruz? Hayatlarımızı geri istiyoruz. Kendi topraklarında egemen bir ülkenin hayatını geri almak istiyoruz” dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın barış görüşmelerine henüz hazır görünmediğini de sözlerine ekledi.

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