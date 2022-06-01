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Dünya Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Delilik
Dünya

Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Delilik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rus birliklerinin Severodonetsk'teki nitrik asit tankına yaptığı saldırıyı delilik olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:53:00 -
Zelenskiy'den Rusya açıklaması: Delilik

Zelensky, Rus birliklerinin önemli bir doğu kentinin ele geçirilmesini tamamlamak için bir kimyasal tesise saldırmasından sonra Moskova'nın "delilik" yaptığını söyledi.

Rus kuvvetleri Severodonetsk'teki nitrik asit tankına saldırdı ve yerel vali insanları içeride kalmaları konusunda uyardı.

Zelensky, yaptığı konuşmada, "Severodonetsk'te büyük ölçekli kimyasal üretimin varlığı göz önüne alındığında, Rus ordusunun kör hava bombalaması da dahil olmak üzere orada yaptığı saldırılar sadece delilik" dedi.

Severodonetsk savaşı son günlerde hem Ukrayna hem de Rus taraflarında ağır kayıplarla daha da yoğunlaştı.

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