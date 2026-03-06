  • İSTANBUL
Gündem Son dakika! Tahran şiddetli bombardımanla vuruluyor!
Gündem

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran’ın başkenti Tahran’ın doğu ve batı bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geliyor

Devlet televizyonuna göre, Tahran’da patlamalar meydana geldi.

Yerel medyadaki haberlere göre, kentin doğu ve batı bölgelerinde önce uçak sesleri, ardından patlama sesleri duyuldu.

