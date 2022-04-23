Zelenskiy'den İstanbul müzakeresine ilişkin flaş açıklama: Rusya pozitif adımlar atmaya başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkent Kiev’deki bir metro istasyonunda basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Zelenskiy, toplantıda Avrupa Birliği ülkelerinden gelen silah yardımına değinerek, "Batının yaptığı silah yardımlarına gelince, Rusya bu konuda ne düşünüyor umurumuzda değil. Ruslar da bize çok silah yardımı yaptılar. Silahları bırakıp kaçtılar. Mariupol kenti bizim için çok önemli. Mariupol’deki insanlarımız öldürülürse, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarında referandum düzenlenmeye kalkılırsa Ukrayna tüm anlaşmaları fes eder" ifadelerini kullandı.

“Rusya’da bize saygı duymuyorlar”

Ukrayna’nın verdiği mücadeleye değinen Zelenskiy, "Rusya’da bize saygı duymuyorlar. Ülkemizi bağımsız olarak görmüyorlar, değerlerimize ve kültürümüze saygı duymuyorlar. Özgürlük ve yaşama hakkımızın olmadığını düşünüyorlar. Biz buna karşı mücadele ediyoruz. Silahlarımız çok oldukça işgal altındaki topraklarımızı geri alacağız. Geçici olarak işgal ettikleri bölgeleri geri alacağız ve bu onlarca yıl sonra olmayacak. Topraklarımızı uzunca süre savunacak ülke haline geldik. Kazandığımızda Avrupa’daki en güçlü ve tecrübeli ordulardan biri olacağız" dedi.

“Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı”

Zelenskiy, Türkiye’deki görüşmelerin bir nebze olumlu karşılık bulduğunu ifade ederek, "Türkiye’deki görüşmelerden sonra Rusya pozitif adımlar atmaya başladı. Daha sonra halk eleştirisine maruz kaldılar. En güncel konular arasında Ukrayna’nın güvenliği, Donbas ve Kırım’ın kaderi var. Rusya Devlet Başkanıyla görüşmek istemiyorum ama bu problemi diplomatik yolla çözeceksek mecburum. Putin’in yargılanmasını istiyor muyum konusuna gelince eminim ki yargılanacaklar. Biz uluslararası yargılanmaların sürecini biliyoruz. Yıllarca sürecek ama biz bekleyeceğiz ve çocuklarımız da bekleyecek" şeklinde konuştu.

“Moldova’ya kadar koridor açacaklar”

Rusya’nın işgalinin Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Zelenskiy, "Odessa’da Mariupol gibi olur mu evet olabilir. Binlerce tankı ve zırhlıları var. Moldova’ya kadar koridor açacaklar. Onların duracaklarına inanmıyorum. Ama kimyasal silah kullanma konusunda ise, günümüz dünyasında nükleer silah kullanmak için gerçek dünyayla irtibatınızın kalmaması gerekiyor. Rusya gerçek dünya ile bağlarını koparmadıkça nükleer silah kullanmayacaktır" şeklinde konuştu.