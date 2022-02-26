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Dünya Zelenskiy'den iki kritik görüşme
Dünya

Zelenskiy'den iki kritik görüşme

Rusya tarafından işgal altına alınan Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 13:09:00 -
Zelenskiy'den iki kritik görüşme

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Zelenskiy, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve İtalya Başbakanı Draghi ile yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter hesabından bilgi verdi.

Von der Leyen ile görüşmesine ilişkin paylaşımında Zelenskiy, Ukrayna'nın ellerindeki silahlarla istilacılarla savaştığını ve özgürlüğü ile Avrupa'nın geleceğini savunduğunu belirtti.

Görüşmede bu kahramanca mücadelede AB'den ülkesine etkili destek konusunun ele alındığını kaydeden Zelenskiy, "AB'nin de Ukrayna'yı seçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı ile de görüştü

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşmesine ilişkin paylaşımında ülkesi ile İtalya bayraklarını kullanarak, "Bu, ülkelerimizin tarihinde yeni bir sayfanın başlangıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi'nin, görüşmede Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını desteklediğini aktaran Zelenskiy, "Ukrayna, AB'nin bir parçası olmalı." ifadesini kullandı.

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