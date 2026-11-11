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Dünya Zelenskiy'den Danimarka'ya teşekkür
Dünya

Zelenskiy'den Danimarka'ya teşekkür

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Zelenskiy'den Danimarka'ya teşekkür

Rusya ile savaşan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesine destek veren Danimarka'ya teşekkür etti.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki temaslarına ikinci gününde devam eden Zelenskiy, ülke parlamentosunda bir konuşma yaptı.

Zelensky, Danimarka Parlamentosunda konuşma yapan ilk yabancı lider olduğunu ve bundan gurur duyduğunu ifade ederek, "Danimarka'ya Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle minnettarız. Danimarka her zaman yanımızda oldu. Bugün pişmanlık duyabileceğimiz bir şey var: Ukrayna ile Danimarka'nın ortak bir sınırının olmaması. Zira herkes Danimarka gibi bir komşusu olsun ister." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı "istediğini" anımsatan Zelenskiy, "Aslında istediği şeyin toprak değil, biraz daha Danimarkalı olmak olduğunu fark bile etmemiştir." diyerek şaka yaptı.

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, görüşmeleri Ukrayna olmadan yürütmek istediğini savunarak, "Bugün ise geleceğimiz, bağımsızlığımız, egemenliğimiz, seçim yapma hakkımız ve kendi geleceğimiz hakkında bizimle konuşmak zorundalar." ifadesini kullandı.

Tarihi bir adım atmak için bir şanslarının olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Kendi balistik füze savunma programımız olan 'Freyja' için halihazırda çalışmaya başladık. Şu anda tüm dünya balistik tehditleri durdurmak ve kendi güvenliklerini sağlamak adına Patriot füze sistemlerini alabilmek için sırada bekliyor. Dünyada balistik füze savunma sistemleri üretebilen ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Avrupa'nın bu alanda gerçekten bağımsız hale gelmesi gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

 

Zelenskiy, Avrupa'dan 11 ülkenin "Freyja" projesine dahil olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Avrupa, kimseye bağımlı kalmayacak şekilde yeterli füze savunma sistemine sahip olduğunda, Rusya Avrupa'yı daha da ciddiye almak zorunda kalacak. Balistik füzeler, Rusya'nın elindeki en tehlikeli silahlar olmaya devam ediyor. Dolayısıyla, Rusya'nın balistik füzelerini vurup düşürebilecek önleyici füzeye ulaştığımızda Rusya büyük ölçüde etkisiz hale gelecektir."

Volodimir Zelenskiy, Avrupa'nın yeterli derece güçlü ve birlik içerisinde olması gerektiğini belirterek, Rusya ile gelecekte yürütülecek barış müzakerelerinde Avrupa'nın tek bir temsilci belirlemesinin önemli olduğunu yineledi.

Danimarka temaslarının ikinci gününde Danimarka Kralı Frederik tarafından da kabul edilen Zelenskiy, dün de Kopenhag'da​​​​​​​ İskandinav ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.

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