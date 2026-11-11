  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak gelişme: BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden ayrıldı 11 aylık bebek 24 saat işkence çekti! Köpek kafesine koyup toprağa gömdüler COP31 Liderler Zirvesi başladı! Erdoğan liderleri karşıladı Altınok, ABD ile İsrail’in sahada ve sandıktaki hezimetini yazdı: Rejim ve nükleer planlar tutmadı, İran kazandı! ABD’li bakan bakın nereye kaçmış! İran korkusu üç buçuk attırdı 150 metre boyunca önüne gelen araçlara çarptı! Yolcu otobüsü 32 aracı biçti Oktay Saral’dan 10 Kasım dayağına sert tepki! “Hiçbir gerekçe şiddeti meşru kılamaz!” Almanya'dan dönen gurbetçinin sözleri ŞOK etti! "Türkiye en az 50 yıl ileride" Türkiye NAVTEX yayımladı! Fransız gemisine izin verdik Ahlaksız sapığın planını kahraman baba bozdu! 12 yaşındaki kız çocuğu gözüne kestirdi: Silah zoruyla boş araziye götürmeye çalıştı
Gündem Soğuk hava gidiyor: Pastırma sıcakları yolda
Gündem

Soğuk hava gidiyor: Pastırma sıcakları yolda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Soğuk hava gidiyor: Pastırma sıcakları yolda

Kasım ayının başından bu yana tüm yurtta etkili olan dondurucu soğuk hava dalgası bu hafta sonundan itibaren yerini ılık havaya bırakıyor. Pastırma sıcaklarıyla birlikte sıcaklıkların bazı bölgelerde 24 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Kasım ayının ilk günlerinde etkili olan ve yer yer kar yağışıyla birlikte dondurucu günlerin yaşanmasına yol açan soğuk hava dalgası, yurdu terk etmeye hazırlanıyor.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ancak pastırma sıcaklarıyla yurt genelinde yeniden güneş yüzünü gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, kasım ayının ilk hafta sonunda yurt genelinde hissedilir derecede düşen ve kış şartlarını aratmayan soğuklar, yerini güney ve batıdan gelen ılık hava akımlarına bırakıyor.

ILIMAN VE AÇIK BİR GÖKYÜZÜ GÖRÜLECEK

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde görülen don, buzlanma ve pus hadiseleri, gündüz saatlerinde yerini ılıman ve açık bir gökyüzüne bırakacak.

MARMARA VE EGE'YE LODOS UYARISI

Özellikle yarın ve cuma günleri Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen lodosun (saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar) etkisiyle sıcaklıklarda belirgin artışlar yaşanacak.

 

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü itibarıyla Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 24 dereceye kadar tırmanması, Başkent Ankara'da 18, İstanbul'da 21, İzmir'de ise 24 derece civarında ölçülmesi bekleniyor.

HAFTA SONU YEREL YAĞIŞLAR VAR

Tahmin haritalarına göre yağışlı hava sistemi büyük ölçüde etkisini kaybetmiş olsa da cumartesi ve pazar günleri Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak geçişleri görülecek.

Ancak bu yağışların geçtiğimiz haftaki gibi kış soğuklarını getirmeyeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kartpostallık görüntüler mest etti! Kar yağışının ardından açan güneş Uzungöl'ü beyaza bürüdü!
Kartpostallık görüntüler mest etti! Kar yağışının ardından açan güneş Uzungöl'ü beyaza bürüdü!

Türkiye

Kartpostallık görüntüler mest etti! Kar yağışının ardından açan güneş Uzungöl'ü beyaza bürüdü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23