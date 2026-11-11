Soğuk hava gidiyor: Pastırma sıcakları yolda

Kasım ayının ilk günlerinde etkili olan ve yer yer kar yağışıyla birlikte dondurucu günlerin yaşanmasına yol açan soğuk hava dalgası, yurdu terk etmeye hazırlanıyor.

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ancak pastırma sıcaklarıyla yurt genelinde yeniden güneş yüzünü gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, kasım ayının ilk hafta sonunda yurt genelinde hissedilir derecede düşen ve kış şartlarını aratmayan soğuklar, yerini güney ve batıdan gelen ılık hava akımlarına bırakıyor.

ILIMAN VE AÇIK BİR GÖKYÜZÜ GÖRÜLECEK

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde görülen don, buzlanma ve pus hadiseleri, gündüz saatlerinde yerini ılıman ve açık bir gökyüzüne bırakacak.

MARMARA VE EGE'YE LODOS UYARISI

Özellikle yarın ve cuma günleri Marmara ve Ege'de etkili olması beklenen lodosun (saatte 40 ila 70 kilometre hızla esecek kuvvetli rüzgar) etkisiyle sıcaklıklarda belirgin artışlar yaşanacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Cuma günü itibarıyla Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 24 dereceye kadar tırmanması, Başkent Ankara'da 18, İstanbul'da 21, İzmir'de ise 24 derece civarında ölçülmesi bekleniyor.

HAFTA SONU YEREL YAĞIŞLAR VAR

Tahmin haritalarına göre yağışlı hava sistemi büyük ölçüde etkisini kaybetmiş olsa da cumartesi ve pazar günleri Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak geçişleri görülecek.

Ancak bu yağışların geçtiğimiz haftaki gibi kış soğuklarını getirmeyeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri ve üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.