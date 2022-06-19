Zelenskiy'den cephe hattına ziyaret

Kiev'de peş peşe Avrupalı liderleri ağırlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, bir kez daha başkentten ayrıldı. Zelenskiy, Karadeniz’deki kritik kent Mikolayiv'e gitti. Vladimir Zelenskiy, Rus güçlerince vurulan kent yönetiminin binasında incelemelerde bulundu. Ukrayna lideri daha sonra yer altı sığınağı olduğu tahmin edilen bir mekanda askerlerle bir araya geldi. Zelenskiy, askerlerle fotoğraf çektirdi. Ukrayna lideri askerlere hizmetlerinden dolayı madalya verdi. Zelenskiy'nin bu savaş başladığından bu yana kente yaptığı ilk ziyaretti.

Ukrayna liderinin ziyaretinden bir gün önce Rus güçleri kenti hedef almış, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Mykolaiv, önemli stratejik Karadeniz limanı Odesa’ya giden yolda bulunduğu için Ukrayna’nın güneyinin savunmasını elinde tutuyor. Rus güçleri, mart ayı başlarında Mikolayiv’in eteklerine ulaşmış ancak daha sonra bölgenin doğusu ve güneyine çekilmeye zorlanmıştı.