  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'da, Türk vatandaşlarına kapıda vize kararı: Bir an önce açılması bekleniyor! Nisan ayı işaret edildi

‘Bir söz verdim kurtar beni Kürşat!’ ‘Siyaseti bırakırım’ diyen Akşener’den geri vites

Erdoğan, Özür Özel'i yerin dibine soktu! “Kafası bozulan tekme tokat dalıyor”

Asım'ın nesli geliyor! Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi ilk meyvelerini verdi

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nu böyle rezil kepaze etti! Bu saatten sonra artık insan içine çıkamaz

Muharrem İnce'den CHP'ye eleştiri! Çuvalla para var ama hala yenemiyorsan kendini sorgulayacaksın

Yeniden Refah’a çok büyük şok! “Bunu artık görebiliyoruz” diyerek o gelişmeyi duyurdu

Ülkemizi tercih ediyorlar! Türkiye’ye 3.3 trilyon dolarlık müthiş fırsat

Bataklığa saplandı sonu böyle oldu! İşte ibretlik bir kumar hikayesi

Özgür Özel'in suratı düştü! Törende dikkat çeken İmamoğlu detayı
Dünya Zelenskiy'den Avrupa'ya ince mesaj
Dünya

Zelenskiy'den Avrupa'ya ince mesaj

Yeniakit Publisher
2024-03-11 02:16:00 -
Zelenskiy'den Avrupa'ya ince mesaj

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ellerinde mavi ve sarı renkli Ukrayna bayrağını taşıyan Ukraynalıların, Rus ordusunun Avrupa'ya doğru ilerlemesini engellediğini açıkladı.

Gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenen Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenskiy konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ettiğini aktardı.

Ukrayna hava sahasının güvenliğini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Zelenskiy, "Ukrayna'da daha fazla hava savunması olacak, bunun üzerinde aktif olarak çalışıyoruz." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Ukrayna'ya yönelik "beyaz bayrak açma" çağrısına da yanıt veren Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rus katiller ve işkenceciler Avrupa'ya doğru daha ileri gidemiyorlar çünkü ellerinde silahlarla, mavi ve sarı bayrak altında Ukraynalı kadın ve erkekler tarafından zapt ediliyorlar. Ukrayna'da bir zamanlar çok sayıda ev ve kilisenin beyaz duvarları vardı ve bunlar artık Rus top mermileriyle yanmış ve parçalanmış durumda ve bu, savaşın durması için kimin durması gerektiği konusunda çok anlamlı bir şekilde konuşuyor."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Papa Franciscus'un Ukrayna'ya "beyaz bayrak" açma çağrısı

Papa Franciscus, İsviçre Radyo Televizyonu'na (RSI) verdiği özel röportajda, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Ukrayna'nın savaşta beyaz bayrak çekip çekmemesine ilişkin bazı tartışmalar olduğunun hatırlatılması üzerine Papa, "Durumu görenin, halkını düşünenin, beyaz bayrağı kaldırma ve müzakere etme cesaretini gösterenin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Bugün uluslararası güçlerin yardımıyla müzakere edilebilir. Müzakere cesur bir ifadedir. Yenildiğinizde, işlerin yolunda gitmediğini gördüğünüzde müzakere etme cesaretine sahip olmanız gerekir. Çekiniyorsunuz ama bu savaş, kaç ölümle son bulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Ukrayna askerleri Gazze'de görüntülendi!
Ukrayna askerleri Gazze'de görüntülendi!

Gündem

Ukrayna askerleri Gazze'de görüntülendi!

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi enkaza döndü!
Ukrayna'nın Donbass Bölgesi enkaza döndü!

Dünya

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi enkaza döndü!

Ukrayna ziyaretinde Miçotakis’e füzeli karşılama
Ukrayna ziyaretinde Miçotakis’e füzeli karşılama

Gündem

Ukrayna ziyaretinde Miçotakis’e füzeli karşılama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Gündem

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

S&P sürpriz bir kararla Ukrayna ülkesinin kredi notu düşürdü... Yeni karar kafaları karıştırdı
S&P sürpriz bir kararla Ukrayna ülkesinin kredi notu düşürdü... Yeni karar kafaları karıştırdı

Dünya

S&P sürpriz bir kararla Ukrayna ülkesinin kredi notu düşürdü... Yeni karar kafaları karıştırdı

Çakal Carlos: 'Rusya, Ukrayna’yı 2014’te işgal etmeliydi'
Çakal Carlos: 'Rusya, Ukrayna’yı 2014’te işgal etmeliydi'

Dünya

Çakal Carlos: 'Rusya, Ukrayna’yı 2014’te işgal etmeliydi'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23