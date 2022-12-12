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Dünya Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi
Dünya

Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da kritik enerji altyapılarına yönelik düzenlediği saldırıların sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı devam eden elektrik kesintilerine ilişkin durumun "ciddi olduğunu" bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 00:19:00 -
Zelenskiy'den açıklama: Durum ciddi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da kritik enerji altyapılarına yönelik düzenlediği saldırıların sonucu meydana gelen hasarlardan dolayı devam eden elektrik kesintilerine ilişkin durumun "ciddi olduğunu" belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Ukrayna genelinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü kaydetti.

Rus güçlerinin son dönemlerde özelikle elektrik altyapılarını hedef alması sonucu Kiev, Odessa, Lviv ve diğer bölgelerde elektrik kesintilerinin devam ettiğini anlatan Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan enerji sorunları hakkında, "durumun ciddi olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, görüşmede Karadeniz Tahıl Koridoru'nun genişletilmesi ile Türkiye ve Ukrayna için büyük önem taşıyan küresel gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Diğer yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Zelenskiy, ilerleyen saatlerde ABD Başkanı Joe Biden ile de telefonda görüşeceğini aktardı.

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