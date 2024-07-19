Zelenskıy’dan savaş uçağı çağrısı! Yeni açıklama geldi: Bunu savunuyor... Yeni bir savaşa hazırlanıyor!

Avrupa Siyasi Topluluğunun (APT) toplantısına katılmak için Birleşik Krallık’ta bulunan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy (Volodimir Zelenski) Ukrayna-ABD ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy ile Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’in daha önce yaptığı görüşmede Starmer, Rus saldırıları altındaki Ukrayna’nın yanında durma ve 3 milyar sterlinlik yardım gönderme sözü vermişti.

ZELENSKIY YENİ SAVAŞ UÇAKLARININ GEREKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Zelenskıy 18 Temmuz 2024 tarihinde Birleşik Krallık basın servisi BBC’ye verdiği röportajda Ukrayna’da olup bitenleri gerçekten anlatmak için ABD ile çalışmaları gerektiğini söyledi. Zelenskıy konuşmasında, Ukrayna’nın yeni sayfaları çevirmek için güce ihtiyacı olduğunu ve işgalci Rusya’ya karşı savunmada yeni savaş uçaklarının şart olduğunu vurguladı.

Ukrayna’nın müzakere masasında daha güçlü bir konumda olması için saldırgan Rusya’nın savaş alanında zayıflatılması gerektiğine dikkat çeken Zelenskıy, diplomatik bir çözüme ulaşılacağına inandığını sözlerine ekledi.

Birleşik Krallık basınında yer alan bilgilere göre Ukrayna ile Birleşik Krallık’ın işgalci Rusya’ya karşı yeni bir savunma ihracatı destek anlaşması üzerinde konuşmaları ve 3,5 milyar sterlinlik bir anlaşmaya imza atmaları bekleniyor.

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27 YIL SONRA İLK KONUŞMA ZELENSKIY’DAN

Volodımır Zelenskıy bugün (19 Temmuz 2024) Birleşik Krallık kabinesinde konuşma yaptı. Zelenskıy 1997’de ABD Başkanı Bill Clinton’un ardından 27 yıl sonra kabineye hitap eden ilk yabancı lider oldu.