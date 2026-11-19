"BAYILMA VE BAŞ DÖNMESİNE DİKKAT" Prof. Dr. Soydinç, "Kalp ritminin aşırı yavaşlaması, beyne ve diğer organlara yeterli kanın ulaşmasını etkileyebiliyor. Bu durum hastalarda açıklanamayan bayılma, baş dönmesi, çabuk yorulma, nefes darlığı ve günlük aktivitelerde zorlanma gibi belirtilere neden olabiliyor. Özellikle tekrarlayan bayılma atakları ve nedeni açıklanamayan baş dönmeleri yaşayan kişilerin kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Kalp ritmini incelemek amacıyla elektrokardiyografi (EKG), Holter ritim takibi ve gerekli görülen diğer tetkiklerden yararlanılabiliyor. Kalp pili, genellikle göğüs bölgesinde deri altına yerleştirilen küçük bir cihaz ve kalbe uzanan elektrotlardan oluşuyor. Kalbin elektriksel aktivitesini takip eden cihaz, ihtiyaç duyulduğunda kalbe elektriksel uyarı göndererek kalp atımının düzenlenmesine yardımcı oluyor. Kalp pilinin türü, hastanın ritim problemine ve klinik ihtiyacına göre belirleniyor. Geleneksel kalp pillerinin yanı sıra uygun hastalarda farklı özelliklere sahip cihazlar da tercih edilebiliyor. İşlem, hastanın durumuna ve kullanılacak cihazın türüne göre planlanıyor" ifadelerini kullandı.