Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun kuzeydeki bölgelerden çekilmesiyle ülkenin doğusunda başlayan askeri hareketliliği değerlendirdi. Zelenskiy, "Zor bir savaş olacak, ama zaferimize inanıyorum" dedi.

Geçen hafta Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantıları'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna hırslarından' vazgeçmediğini belirtmişti.

Putin'in Kırım ile Luhansk ve Donetsk arasında kara köprüsü kurmayı hedeflediğini belirten Stoltenberg, doğudan büyük bir Rus taarruzunun beklendiğini söyledi.

Şu an için doğuda Rusya'dan askeri bir hamle görülmese de Rus birliklerinin ülkenin kuzeyinden geri çekildiği ve yeniden konuşlanmaya başladığı görüldü.

Söz konusu askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Evet doğuda ve güneyde askeri hareketlilik devam ediyor. Topraklarımızın başka bir bölümünü işgal edecek çok sayıda birlik, teçhizat, silahlı adam. Zor bir savaş olacak. Mücadelemize inanıyoruz, zaferimize inanıyoruz. Bu yüzden savaşmaya hazırız ve aynı zamanda diplomaside bu savaşı durdurabilecek belirli yollar arıyoruz."