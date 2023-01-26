  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy: Tank koalisyonu var
Dünya

Zelenskiy: Tank koalisyonu var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile Almanya'nın tank kararına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bir tank koalisyonu var.' değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 02:21:00 -
Zelenskiy: Tank koalisyonu var

Zelenskiy yayımladığı görüntülü mesajında, müttefik ülkelerinin Ukrayna'ya tank göndereceğini belirtti.

Ülkesinde Rusya'ya karşı savaşın devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta zaferi elde edebilmesi için daha fazla silaha ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

ABD'nin Abrams tankları ve diğer zırhlı araçları, Almanya'nın da Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya verme kararından memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a minnettar olduğunu söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya tank yardımı sağlama kararlarını değerlendiren Zelenskiy, "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya tankların gönderilmesi sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, güçlü bir tank birliği oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Savaşın kısa bir sürede bitmesi için tanklar dışında uzun menzilli füze, topçu sistemleri ve savaş uçaklarına da ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenskiy, "Cephedeki kahramanlarımız dünyadan ne kadar çok savunma desteği alırsa, Rusya'nın saldırganlığı o kadar çabuk sona erecek." diye konuştu.

Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi
Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi

Gündem

Vladimir Zelensky, Çin'in Rusya'ya karşı çıkmasını istedi

Putin'e resti çekti" target="_blank">
Zelensky, Putin'e resti çekti
Zelensky, Putin'e resti çekti

Dünya

Zelensky, Putin'e resti çekti

Zelensky, Rusya'nın bilinmesini istemediği gerçeği açıkladı
Zelensky, Rusya'nın bilinmesini istemediği gerçeği açıkladı

Dünya

Zelensky, Rusya'nın bilinmesini istemediği gerçeği açıkladı

Zelensky'den savaşı bitirmek için 10 şart
Zelensky'den savaşı bitirmek için 10 şart

Dünya

Zelensky'den savaşı bitirmek için 10 şart

Bu doğruysa Rusya zor durumda! Zelensky'den çarpıcı iddia
Bu doğruysa Rusya zor durumda! Zelensky'den çarpıcı iddia

Dünya

Bu doğruysa Rusya zor durumda! Zelensky'den çarpıcı iddia

Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?
Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?

Gündem

Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?

Erdoğan dün Zelensky ve Putin’e ateşkes çağrısı yaptı! Kremlin bugün kararını açıkladı
Erdoğan dün Zelensky ve Putin’e ateşkes çağrısı yaptı! Kremlin bugün kararını açıkladı

Dünya

Erdoğan dün Zelensky ve Putin’e ateşkes çağrısı yaptı! Kremlin bugün kararını açıkladı

Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı
Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı

Dünya

Vladimir Zelensky'den Rusya'ya yalnız değiliz mesajı

Zelensky'den ABD'ye teşekkür
Zelensky'den ABD'ye teşekkür

Dünya

Zelensky'den ABD'ye teşekkür

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23