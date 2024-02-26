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Dünya Zelenskiy, Rusya’nın yeni saldırısı için tarih verdi
Dünya

Zelenskiy, Rusya’nın yeni saldırısı için tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-26 06:30:00 -
Zelenskiy, Rusya’nın yeni saldırısı için tarih verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın mayıs sonu ya da yaz aylarında Ukrayna’ya karşı yeni bir saldırı hazırladığını ve bunun için plan yaptıklarını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Rusya’nın mayıs sonu ya da yaz aylarında Ukrayna’ya karşı yeni bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu ancak kendi savaş planının net olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Rusya yaz başında ya da mayıs sonunda karşı saldırı eylemleri hazırlayacak. Eğer yapabilirlerse. Hazırlanacaklar. Onların saldırılarına karşı hazırlanacağız. Onların 8 Ekim'de başlayan saldırılarının herhangi bir sonuç getirmediğine inanıyorum. Biz de kendi payımıza planımızı hazırlayacak ve uygulayacağız” dedi.

ABD Kongresi'nin yeni bir askeri ve mali yardım paketini onaylayacağından emin olduğunu belirten Zelesnkiy, Ukrayna'nın bir ay içinde bu karara ihtiyacı olduğunu söyledi. Ukrayna'nın Rusya’ya karşı savaşında Batı'nın desteğine ihtiyacı olduğunu belirten Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin söz verdiği 1 milyon mühimmatın sadece yüzde 30'unu sağladığını açıkladı. Zelenskiy, Rus güçlerine karşı koymak için net bir planı olduğunu ancak bunu tehlikeye atabilecek ayrıntıları açıklamayacağını belirterek, "Bir plan var, plan açık. Size ayrıntıları söyleyemem" dedi.

Kaynak: İHA

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