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Dünya Zelenskiy: Onların savaşa girmeyeceğine inanıyoruz
Dünya

Zelenskiy: Onların savaşa girmeyeceğine inanıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Belarus’un Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonların bulunduğuna dikkat çekerek, "Belarus’un savaşa girmeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 20:04:00 -
Zelenskiy: Onların savaşa girmeyeceğine inanıyoruz

Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform’un haberine göre, Volodimir Zelenskiy, The Economist’in 26.Yıllık Hükümet Yuvarlak Masa Toplantısı’nda konuştu.

Zelenskiy, gerçekleri açıkça konuşmaları gerektiğini belirterek, "Belarus topraklarından Ukrayna’ya çok sayıda çeşitli menzillerde roketler fırlatıldı. Fakat bunun Belarus halkının kararı olmadığını anlıyoruz ve Belarus halkının bu savaşa dahil olmamak için her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Bu konuda sorumluluk sahibi insanların sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Bu atışları biz değil bizim topraklarımızdan Rusya Federasyonu yapıyor' diyemeyiz. Bence bu haksızlık" diye konuştu.

Zelenskiy, Belarus’un ülkesine karşı savaşa dahil olabileceğine yönelik provokasyonlara işaret ederek, “Ama yine de Belarus’un bu savaşa girmeyeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı.

 

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