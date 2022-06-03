Zelenskiy kaybettikleri toprak miktarını açıkladı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Lüksemburg parlamentosuna hitap etti. Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20'sinin kontrolünü elinde tuttuğunu aktardı. Ukrayna topraklarının yüzde 20 yaklaşık 125 bin kilometre kareye denk gelirken, söz konusu topraklara Rusya’nın yasadışı şekilde 2014’de işgal ettiği Kırım Yarımadası’nın da dahil olduğu ifade edildi.

“Neredeyse tüm Rus ordusuna karşı kendimizi savunmak zorundayız. Savaşa hazır tüm Rus askeri oluşumları bu saldırganlığa dahil oldu” ifadelerini kullanan Zelenskiy, savaş hattının bin kilometreden daha uzun olduğunu açıkladı.

Zelenskiy, Rusya'nın geçtiğimiz gün 15 seyir füzesi ateşlediğini belirterek, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya toplam 2 bin 478 füze ateşlediğini ve söz konusu füzelerin "çoğunun sivil altyapıyı hedef aldığını" aktardı.

Öte yandan Rus ordusu Severodonetsk'in çoğunu kontrol ederken, şehrin tamamen Rus ordusunun eline geçmesi Rusya’nın Luhansk'ın neredeyse tamamını kontrol etmesi anlamına geliyor.