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Dünya Zelenskiy: En ağır çatışmalar...
Dünya

Zelenskiy: En ağır çatışmalar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 00:22:00 -
Zelenskiy: En ağır çatışmalar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslendi.

Son dönemde Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşanan çatışmaları "en sıcak" olarak değerlendiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soledar (buralardaki durum), daha önce olduğu gibi şimdi de en sıcak, en acı verici. Çocuklarımıza (Ukraynalı askerlere) bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Savunmayı orada tutan kahramanlarımız, oradaki herkes en büyük teşekkürü hak ediyor."

Zelenskiy, Avrupa Birliği ülkelerinin 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaştıklarını hatırlatarak, bu fiyatın daha da aşağı inmesi gerektiğini kaydetti.

Bir varil Rus petrolünün fiyatının 30 dolara kadar indirilmesi gerektiğini savunan Zelenskiy, dün verilen karardan memnun kalmadıklarını ifade etti.

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