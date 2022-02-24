  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenskiy: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
Dünya

Zelenskiy: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek

Rusya'nın Ukrayna'ya harekat düzenlemesinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Herkesi şehirlerimizi savunmaya davet ediyorum. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Ukrayna özgürlüğünü savunmaktadır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 13:56:00 -
Zelenskiy: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ülkede patlamalar meydana geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ilk açıklamasında "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir yangın yerine döndü. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

"Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, hem halkına hem de tüm dünyaya seslendi. Zelenski, "Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşının her biri geleceğimize karar verecek. Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay