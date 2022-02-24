Zelenskiy: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından ülkede patlamalar meydana geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ilk açıklamasında "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir yangın yerine döndü. Hükümet, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan etti.

"Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, hem halkına hem de tüm dünyaya seslendi. Zelenski, "Topraklarımıza geldikleri sürece daha ağır tahribata uğrayacaklar. Ulusal birliğimiz en güçlü desteğimiz. Bu tek destek değil. Savunma silahlarımızı kullanıyoruz. Ukrayna vatandaşının her biri geleceğimize karar verecek. Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın." ifadelerini kullandı.