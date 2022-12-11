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Dünya Zelenskiy duyurdu: Her gün oluyor
Dünya

Zelenskiy duyurdu: Her gün oluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da ki kritik enerji altyapılarına yönelik neredeyse her gün saldırıları gerçekleştirmeye devam ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 00:44:00 -
Zelenskiy duyurdu: Her gün oluyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'da ki kritik enerji altyapılarına yönelik neredeyse her gün saldırıları gerçekleştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek, Rus saldırıları sonucu Ukrayna'da elektrik kesintilerin sürdüğünü belirtti.

Rus ordusunun özelikle enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini aktaran Zelenskiy, Rus güçlerinin Odessa bölgesine insansız hava araçları (İHA) ile saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rus güçlerinin fırlattığı 15 adet İran üretimi İHA'dan 10'un Ukrayna hava savunma güçlerince imha edildiğini belirten Zelenskiy, saldırılar sonucu enerji altyapıların hasar aldığını kaydederek, "Odesa bölgesinde durum çok ağır." dedi.

Saldırılar neticesinde tüm bölgede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktaran Zelenskiy, "Şu an itibariyle Odesa'da 1,5 milyondan fazla insan elektriksiz." ifadesini kullandı.

Odessa bölgesinin dışında başta Kiev olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintilerinin devam ettiğini dile getiren Zelenskiy, "Neredeyse her gün farklı bölgelerde bombardımanlar oluyor, füze saldırıları oluyor, İHA saldırıları oluyor. Enerji tesisleri neredeyse her gün vuruluyor." diye konuştu.

Zelenskiy, hasar alan enerji tesislerinin hızla onarılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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