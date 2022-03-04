Zelenskiy böyle uyardı: Biz düşersek bütün Avrupa düşer

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa ülkelerinin bazı kentlerinde savaş karşıtı protestolara katılan insanlara seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

"Tam teşekküllü işgalden korkuyoruz"

Ukrayna'nın tamamının Rusya tarafından işgal edileceğini savunan Zelenskiy, "Ülkemizi tam teşekküllü bir işgalden koruyoruz. Bugün askerlerimiz şu anda bazıları ülkemizde görev alıyor, bazıları doktorluk yapıyor, cerrahi operasyon yapıyorlar. Çocukları korumak için çalışıyorlar. Üç dakikalık bir konuşmam var şimdi. Buradaki ilk dakikayı bir saygı duruşuna adamak istiyorum. Hayatını kaybedenleri analım. Askerlerimizi, itfaiye erlerini ve pilot olarak çalışanları, kahramanca mücadele edenleri, ülkelerini koruyanlara adayalım bu saygı duruşunu. Lütfen onların ruhlarını analım, barış içinde yatsınlar." diye konuştu.

Avrupalılara seslendi

Avrupa halkına çağrı yapan Zelenskiy, "Benim ikinci dakikamda da vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Siviller, çocuklar onlarca yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kendilerini bilmeden ülkemizin egemenliği için hayatlarını kaybetti. Buradaki üçüncü dakikamı da size adamak istiyorum. Avrupa halkına, size çağrı yapıyorum. Lütfen sesini çıkarın, mücadelemize destek olun. Çünkü Ukrayna düşerse Avrupa da düşer. Yaşananları göz ardı etmeyin. Dışarı çıkın ve Ukrayna'yı elinizden geldiğince destekleyin. Ve eğer kazanırsak ki kazanacağımızdan eminim. Bu demokratik dünyanın zaferi olacak. Bu özgürlüğümüzün zaferi olacak. Kazanırsak, Avrupa kadar çiçek açacağız ve onlar da bizimle hiç olmadığı kadar buradan iyi çıkacak. Çok yaşa Ukrayna!" ifadelerini kullandı.